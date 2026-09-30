M jak miłość, odcinek 1951: Nowy pomysł Lipińskiego na zbliżenie się do Natalki tuż po ślubie. Tym razem ją oczaruje

Mikołaj uratuje Hanię tuż po ślubie Natalki i Adama

W 1951 odcinku "M jak miłość" wydarzy się prawdziwy koszmar. Hania będzie miała groźny wypadek na basenie. Po skoku do wody uderzy głową o dno, a sytuacja zrobi się szczególnie niebezpieczna, ponieważ w pobliżu nie będzie ratownika. Na pomoc dziewczynce ruszy właśnie Mikołaj. Lipiński znajdzie się przy Hani w chwili, gdy będzie ona najbardziej potrzebowała pomocy. Dziewczynka trafi później do szpitala, a dla Natalki zacznie się trudne oczekiwanie na informacje o stanie córki. I właśnie wtedy Mikołaj zrobi coś, co może mieć dla ich relacji ogromne znaczenie.

Lipiński pokaże Natalce, że może na niego liczyć w 1951 odcinku "M jak miłość"

Mikołaj nie ograniczy się do pomocy Hani, bo kiedy dziewczynka trafi do szpitala, Lipiński będzie wspierał Natalkę i zostanie przy niej w trudnym momencie. Mostowiaczka będzie przeżywała ogromny stres. Natalka uzna go za prawdziwego bohatera. To ciekawe tym bardziej że jeszcze niedawno Lipiński próbował przekonać ją, że być może ślub z Adamem jest błędem. Teraz, kiedy Mostowiaczka jest już żoną Karskiego, Mikołaj nie będzie musiał nawet wiele mówić. Wystarczy, że pokaże jej swoim zachowaniem, że potrafi być przy niej wtedy, gdy naprawdę go potrzebuje. Mostowiaczce przypomną się słowa podczas ślubu? Faktycznie uzna ślub za duże nieporozumienie?

Hania chciała, żeby Natalka była z Adamem, ale Natalka będzie pod wrażeniem Mikołaja

To nie będzie pierwszy raz, kiedy Mikołaj spróbuje dać Natalce do zrozumienia, że jego uczucia wcale nie minęły. Jeszcze przed jej ślubem z Adamem pojawił się na komisariacie i próbował skłonić ją do zastanowienia się nad decyzją. Zapytał ją wtedy wprost: "Myślałaś, czy byłabyś z kimś innym szczęśliwsza?"

Natalka ostatecznie wybrała Adama i została jego żoną. Mikołaj nie zdołał więc zmienić jej decyzji przed ślubem. W 1951 odcinku "M jak miłość" sytuacja będzie jednak zupełnie inna. Nie będzie już musiał przekonywać Natalki słowami. Zamiast tego w dramatycznym momencie pokaże jej, jak zachowuje się wtedy, gdy Hania potrzebuje pomocy.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2