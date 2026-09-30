M jak miłość, odcinek 1947: Tak Agnes ocali Artura przed atakiem Pawła! Ojciec będzie miał do niej o to żal - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-09-30 11:54

W 1947 odcinku "M jak miłość" Agnes (Amanda Mincewicz) w ostatniej chwili powstrzyma wściekłego Pawła (Rafał Mroczek) przed pobiciem zdradzieckiego Artura (Robert Moskwa). Rotke osłoni niewiernego ojca własnym ciałem, gdy żądny zemsty Zduński za to, co jego ojczym znów zrobił jego matce Marysi (Małgorzata Pieńkowska) będzie gotowy wymierzyć mu cios. W 1947 odcinku "M jak miłość" zdesperowana przyrodnia siostra zacznie go nawet rozpaczliwie błagać, dzięki czemu ostatecznie zdoła uratować życie Rogowskiemu. Ale lekarz wcale nie będzie jej wdzięczny. A wręcz przeciwnie! Czemu? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Wściekły Paweł rzuci się na Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" Paweł nie zdoła opanować emocji po konfrontacji Marysi z Joanną, której stanie się świadkiem. I choć na prośbę matki, nieco usunie się w cień, to jednak nie odejdzie na tyle daleko, aby niczego nie widzieć i nie słyszeć. I w ten sposób szybko połączy kropki i żądny zemsty pojedzie do przychodni, aby rozprawić się z niewiernym Arturem, który po raz kolejny zdradzi jego matkę.

W 1947 odcinku "M jak miłość" jak podaje swiatseriali.interia.pl wściekły Zduński wpadnie do gabinetu ojczyma, po czym złapie go za koszulę i przyciśnie do ściany.

- Paweł? - zdoła wydusić z siebie tylko zaskoczony Artur.

- Ty draniu! - wykrzyczy mu prosto w twarz Paweł.

Agnes uratuje ojcu życie w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" żądny zemsty Paweł już będzie gotowy, aby wymierzyć Arturowi cios, gdy do gabinetu ojca wbiegnie i Agnes. Przerażona Rotke natychmiast zasłoni Rogowskiego własnym ciałem i za wszelką cenę spróbuje powstrzymać wściekłego Zduńskiego.

- Paweł, Boże…! Co ty robisz? Paweł?! - krzyknie przerażona Agnes.

Ale tym w 1947 odcinku "M jak miłość" wcale nie uspokoi Pawła. A wręcz przeciwnie. I w tej sytuacji zdesperowanej Rotke nie pozostanie już nic innego, jak tylko błagać Zduńskiego, aby oszczędził jej ojca, co ostatecznie się powiedzie.

- Proszę cię - szepnie Rotke.

Artur nie będzie wdzięczny córce w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Dopiero wtedy w 1947 odcinku "M jak miłość" Zduński się uspokoi, a na pożegnanie rzuci Rogowskiemu pogardliwe spojrzenie, po czym wyjdzie z jego gabinetu. Ale Artur wcale nie będzie miał do niego żalu. A wręcz przeciwnie, gdyż zda sobie sprawę, że na to zasłużył. Dlatego zacznie mieć jeszcze pretensje do Agnes, że go obroniła.

- Niepotrzebnie mnie broniłaś, zasłużyłem - przyzna Rogowski.

Oczywiście, w tej sytuacji w 1947 odcinku "M jak miłość" Rotke już nie okaże ojcu litości i nie zaprzeczy. Zwłaszcza, że i ona będzie świadoma tego, że zdradziecki ojciec faktycznie na to zasłużył. Do tego stopnia, że także rzuci mu pełne żalu spojrzenie, po czym wyjdzie z jego gabinetu, zostawiając go zupełnie samego.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Agnes i Artur w białych fartuchach lekarskich w gabinecie. O kulisach ataku Pawła przeczytasz na SE Superseriale.
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M jak miłość ZWIASTUN. Joanna uprzedzi Artura, że będzie o niego walczyć! Marysia z nią nie wygra

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