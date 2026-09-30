M jak miłość, odcinek 1947: Tak Agnes ocali Artura przed atakiem Pawła! Ojciec będzie miał do niej o to żal - ZDJĘCIA

Wściekły Paweł rzuci się na Artura w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" Paweł nie zdoła opanować emocji po konfrontacji Marysi z Joanną, której stanie się świadkiem. I choć na prośbę matki, nieco usunie się w cień, to jednak nie odejdzie na tyle daleko, aby niczego nie widzieć i nie słyszeć. I w ten sposób szybko połączy kropki i żądny zemsty pojedzie do przychodni, aby rozprawić się z niewiernym Arturem, który po raz kolejny zdradzi jego matkę.

W 1947 odcinku "M jak miłość" jak podaje swiatseriali.interia.pl wściekły Zduński wpadnie do gabinetu ojczyma, po czym złapie go za koszulę i przyciśnie do ściany.

- Paweł? - zdoła wydusić z siebie tylko zaskoczony Artur.

- Ty draniu! - wykrzyczy mu prosto w twarz Paweł.

Agnes uratuje ojcu życie w 1947 odcinku "M jak miłość"!

W 1947 odcinku "M jak miłość" żądny zemsty Paweł już będzie gotowy, aby wymierzyć Arturowi cios, gdy do gabinetu ojca wbiegnie i Agnes. Przerażona Rotke natychmiast zasłoni Rogowskiego własnym ciałem i za wszelką cenę spróbuje powstrzymać wściekłego Zduńskiego.

- Paweł, Boże…! Co ty robisz? Paweł?! - krzyknie przerażona Agnes.

Ale tym w 1947 odcinku "M jak miłość" wcale nie uspokoi Pawła. A wręcz przeciwnie. I w tej sytuacji zdesperowanej Rotke nie pozostanie już nic innego, jak tylko błagać Zduńskiego, aby oszczędził jej ojca, co ostatecznie się powiedzie.

- Proszę cię - szepnie Rotke.

Artur nie będzie wdzięczny córce w 1947 odcinku "M jak miłość"!

Dopiero wtedy w 1947 odcinku "M jak miłość" Zduński się uspokoi, a na pożegnanie rzuci Rogowskiemu pogardliwe spojrzenie, po czym wyjdzie z jego gabinetu. Ale Artur wcale nie będzie miał do niego żalu. A wręcz przeciwnie, gdyż zda sobie sprawę, że na to zasłużył. Dlatego zacznie mieć jeszcze pretensje do Agnes, że go obroniła.

- Niepotrzebnie mnie broniłaś, zasłużyłem - przyzna Rogowski.

Oczywiście, w tej sytuacji w 1947 odcinku "M jak miłość" Rotke już nie okaże ojcu litości i nie zaprzeczy. Zwłaszcza, że i ona będzie świadoma tego, że zdradziecki ojciec faktycznie na to zasłużył. Do tego stopnia, że także rzuci mu pełne żalu spojrzenie, po czym wyjdzie z jego gabinetu, zostawiając go zupełnie samego.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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