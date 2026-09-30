M jak miłość, odcinek 1951: Wypadek Hani. Przez skok do wody trafi do szpitala, a Natalka będzie walczyć o zdrowie córki

Hania uderzy głową o dno basenu w 1951 odcinku "M jak miłość"

W 1951 odcinku "M jak miłość" Hania znajdzie się w niebezpieczeństwie podczas pobytu na basenie. Dziewczynka zdecyduje się na skok do wody, ale wszystko pójdzie nie tak. Uderzy głową o dno i nagle znajdzie się w sytuacji, w której będzie potrzebowała natychmiastowej pomocy. Szczególnie dramatyczne będzie to, że w chwili wypadku na miejscu zabraknie ratownika. Nie będzie więc osoby, która zareaguje zgodnie z procedurami i od razu ruszy dziecku na pomoc. Dla Hani liczyć będą się sekundy... To, co miało być zwykłą zabawą, zakończy się koniecznością wezwania pomocy i transportem Hani do szpitala!

Mikołaj uratuje Hanię po wypadku na basenie

W najtrudniejszym momencie przy Hani znajdzie się Mikołaj Lipiński (Mateusz Kościukiewicz). To właśnie on zauważy, co stało się z dziewczynką, i ruszy jej na pomoc. Dzięki jego reakcji Hania otrzyma pomoc po wypadku, a sytuacja nie pozostanie bez natychmiastowej reakcji. To kluczowe, bo w takich sprawach liczą się minuty, a nawet sekundy... Mikołaj znajdzie się więc w odpowiednim miejscu i czasie.

Hania tak bardzo chciała, żeby Natalka była z Adamem, ale Natalka będzie pod wrażeniem Mikołaja

Hania od dawna kibicowała związkowi Natalki i Adama (Patryk Szwichtenberg) i bardzo chciała, żeby to właśnie Karski został jej rodziną. Tymczasem w 1951 odcinku "M jak miłość" w trudnym momencie to Mikołaj ruszy Hani na pomoc, a później będzie wspierał Natalkę w szpitalu. Mostowiaczka uzna Lipińskiego za prawdziwego bohatera, a jego zachowanie zrobi na niej ogromne wrażenie... Najważniejsze będzie zdrowie i dalszy los Hani. Wszystko wskazuje na to, że po niebezpiecznym skoku uda się opanować sytuację.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2