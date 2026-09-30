M jak miłość, odcinek 1945: Tak zachowa się Artur, kiedy Marysia przyłapie go z Joanną! Nawet nie spojrzy na zdrajcę. Każe mu się wynosić - ZDJĘCIA

W taki sposób Marysia w 1945 odcinku "M jak miłość" dowie się, że Artur ma romans z Joanną!

To zupełny przypadek, że w 1945 odcinku "M jak miłość" Artur i Joanna zostaną przyłapani przez Marysię na miłosnych uniesieniach w gabinecie lekarza w przychodni w Lipnicy! Zdradzona żona Rogowska otworzy drzwi w nieodpowiednim momencie, bo będzie chciała poprosić go, by przyjął na wizytę ojca Judyty (Paulina Chruściel), Karola Kosowskiego (Stanisław Brejdygant).

I w tej chwili Marysia w 1945 odcinku "M jak miłość" na własne oczy zobaczy, jak Artur całuje półnagą Joannę, która będzie wzdychała z rozkoszy w jego ramionach. Na widok tej sceny Marysia aż zblednie. Od razu trzaśnie drzwiami i odwróci się w stronę Judyty i Kosowskiego. Z trudem podejdzie do krzesła, opadnie na nie bezwładnie i zaleje się łzami.

- Co się dzieje? Patrz na mnie, mów do mnie... - Judyta będzie wstrząśnięta stanem przyjaciółki, która dopiero co promieniała uśmiechem.

- To chyba coś z sercem - oceni Kosowski i pomoże Marysi, by nie upadła.

Tak zachowa się Artur przyłapany z rozebraną Joanną przez Marysię w 1945 odcinku "M jak miłość"

Co w tym czasie w 1945 odcinku "M jak miłość" zrobi Artur przyłapany na zdradzie z kochanką? Przytuli czule Joannę, jakby chciał ją chronić przed atakiem własnej żony! Dopiero kilka sekund później wyjdzie z gabinetu, zostawiając tam Joannę. Spojrzy na zapłakaną żonę, na Judytę i jej ojca z winą wypisaną na twarzy.

- Marysiu...

- Wyjdź stąd! Wyjdź! - powie stanowczo, ale spokojnie Marysia, która zamknie zapłakane oczy, by nie patrzeć na zdrajcę.

Nagle z gabinetu Artura w 1945 odcinku "M jak miłość" wybiegnie Joanna, zapinając jeszcze bluzkę. Dla Judyty stanie się jasne, co przed chwilą zaszło między Rogowskim a młodą lekarką.

- Nie słyszysz, co mówi? Wyjdź stąd! - rzuci z pogardą w głosie przyjaciółka Marysi.

Marysia zachowa spokój po odkryciu zdrady Artura w 1945 odcinku "M jak miłość"

Zdrajca Rogowski w 1945 odcinku "M jak miłość" nie będzie miał wyjścia. Opuści przychodnię, ale nie popędzi za Joanną. Z kolei zrozpaczona Marysia stanie na parkingu przed ośrodkiem zdrowia, opierając się o auto i nie wiedząc, co teraz robić. Czy wrócić do domu w Grabinie, gdzie na pewno będzie czekał na nią niewierny mąż, czy uciec jak najdalej stąd.

- Marysia, odwiozę cię twoim autem, co? Nie możesz sama wracać do domu w takim stanie... - zaproponuje Judyta.

- W jakim stanie? Nigdy nie byłam tak spokojna... - przyzna Marysia, ale łzy spływające po jej policzku będą wskazywały na coś zupełnie innego.

Po tych słowach zadzwoni telefon Judyty, która w 1945 odcinku "M jak miłość" przekaże przyjaciółce, że to jej mąż. - Nie chcę z nim rozmawiać. Nie mamy o czym...

Na tym nie koniec, bo w finale 1945 odcinka "M jak miłość" Marysia odegra się na Arturze za romans z Joanną! Zniszczy płytę i gramofon, który dostał od kochanki.

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Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 5 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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