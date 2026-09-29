M jak miłość, odcinek 1947: Podła Joanna wykrzyczy Marysi, co o niej myśli. Nie zniesie tego, że Artur z nią nie wyjedzie!

Joanna nie zniesie rozstania z Arturem w 1947 odcinku "M jak miłość"

Romans Artura i Joanny skończy się w 1947 odcinku "M jak miłość" już po tym jak Marysia dowie się, że mąż ma młodszą kochankę, a on wyprowadzi się z rodzinnego domu Mostowiaków do hotelu. Skąd tak nagła decyzja Rogowskiego, by zerwać z Joanną? Czyżby nagle przestał ją kochać? A może wyrzuty sumienia wobec Marysi nie dadzą mu spokoju i wycofa się z planów na przyszłość z Joanną?

Po tym jak w 1947 odcinku "M jak miłość" wyprowadzka Rogowskiego stanie się faktem, Marysia zacznie się wahać, czy nie dać mężowi kolejnej szansy. Zwłaszcza, że Artur będzie gotów pójść na terapię, ostatecznie zerwać z Joanną i wyrazi skruchę, że dopuścił się zdrady! Przemilczy tylko fakt, że nadal będzie w Joannie szaleńczo zakochany.

Odtrącona kochanka Artura w 1947 odcinku "M jak miłość" będzie czekała na niego w hotelu, w którym zamieszka, ale Rogowski zacznie jej unikać. Przestanie też odbierać telefony od Joanny. Jak podaje portal światseriali.interia.pl ona nie pogodzi się z odejściem Artura, który odwoła ich wyjazd z Grabiny i wspólne plany na przyszłość. Znów zacznie go dręczyć wiadomościami, błagając o rozmowę.

"Artur, co się dzieje, dlaczego nie odbierasz? Martwię się… Zmieniłeś zdanie? Wyjeżdżamy razem, prawda? Powiedziałeś, że też tego chcesz i nagle zniknąłeś… Byłam u ciebie w hotelu, ale musieliśmy się minąć. Oddzwoń, proszę."

Artur zakończy romans z Joanną w 1947 odcinku "M jak miłość"

W końcu Artur w 1947 odcinku "M jak miłość" zadzwoni do Joanny, by uprzedzić kochankę, że to koniec, że chce zostać z Marysią, walczyć o ich małżeństwo i rodzinę. Tym samym stanie się dla niej jasne, że nie ma co liczyć na związek z Rogowskim, że przegrała z jego żoną. Ale postanowi walczyć o ich miłość do końca!

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Joanna pokaże Marysi, do czego jest zdolna w 1947 odcinku "M jak miłość"

Bezczelna i podła Joanna w 1947 odcinku "M jak miłość" zjawi się przed domem Mostowiaków w Grabinie, by rozmówić się z Marysią. Od razu ruszy w jej stronę, choć Rogowska na widok samochodu kochanki będzie chciała wejść do domu. Nagle Joanna wprost zażąda od Marysi, by pozwoliła Arturowi odejść, bo on już jej nie kocha.

- Musisz coś zrozumieć. Ja i Artur… Mieliśmy wyjechać, wszystko było ustalone, ale Artur nagle zmienił zdanie, powiedział, że nie zostawi ciebie i rodziny… - zacznie Joanna.

Nagle w 1947 odcinku "M jak miłość" Marysia przerwie kochance Artura i uprzedzi, że to z nim powinna uzgadniać ich plany na przyszłość. Spróbuje zakończyć rozowę, lecz wtedy Joanna pokaże, do czego jest zdolna. Zacznie krzyczeć do Marysi, że nie ma z nią najmniejszych szans!

- Artur tylko mnie kocha. Z tobą jest jedynie z litości. Proszę cię, pozwól mu odejść - Joanna zaleje się łzami, lecz Marysia nic nie odpowie. Do końca zachowa spokój, nie pozwoli, żeby kochanka Artura wyprowadziła ją z równowagi.

Kiedy 1947 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1947 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 12 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

M jak miłość. Marysia przyłapie Artura z Joanną! Tak dowie się o zdradzie męża!