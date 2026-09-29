M jak miłość. To ostatnie chwile Anity i Kamila przed odejściem Melanii Grzesiewicz. Wiadomo już, co się stanie z Anitą na koniec sezonu

Kiedy Anita odejdzie z "M jak miłość"? Melania Grzesiewicz uchyla rąbka tajemnicy!

Odejście Anity z "M jak miłość" zbliża się wielkimi krokami. Melania Grzesiewicz po sześciu latach odchodzi z obsady serialu, a programie "Pytanie na śniadanie" zapowiedziała, że jesienią będą ostatnie odcinki z udziałem jej bohaterki. Przed Anitą piękna historia na pożegnanie. Scenarzyści napisali cudowne zakończenie wątku Anity, lecz to były bardzo wymagające sceny dla Grzesiewicz

- Zobaczycie Anitę w tym sezonie "M jak miłość" w bardzo wymagających dla mnie scenach. Było to cudowne doświadczenie grać tę piękną historię, którą mi scenarzyści napisali. Ale mówię do widzenia... Wrócę, kiedy będę gotowa i kiedy produkcja również da mi na to zielone światło - wyjaśniła 35-letnia aktorka.

Ostatnia scena z Anitą w "M jak miłość" na koniec sezonu, ale jeszcze w tym roku

Na profilu Grzesiewicz na Instagramie ostatnio w rolce Instastory pojawiła się zapowiedź ostatniej sceny z udziałem Anity, którą widzowie "M jak miłość" zobaczą pod koniec sezonu. Ale nie w maju przyszłego roku, lecz już w grudniu. Bo sezon jesienno-zimowy skończy się przed świętami Bożego Narodzenia! Nie jest już tajemnicą, co się stanie z Anitą.

Na pewno Anita nie umrze, skoro Grzesiewicz chce wrócić do "M jak miłość", ale skoro rozstanie się z Kamilem, to zapewne wyjedzie z Polski. Być może gdzieś na południe Europy, bo aktorka ma za sobą nagranie scen w gorącym klimacie. Przy okazji Grzesiewicz wspomniała, że w obecnym sezonie "M jak miłość" historia jej postaci nie jest do końca szczęśliwa.

- Taka słodko-gorzka. Granie tego było mega ciekawe. Przekonacie się pod koniec tego sezonu... Anita będzie do końca sezonu jesienno-zimowego - napisała Grzesiewicz.

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