Ślub gwiazdy M jak miłość. Melania Grzesiewicz wyszła za mąż w bajecznym miejscu! Posypały się gratulacje - ZDJĘCIA

Tak wyglądał ślub Melanii Grzesiewicz, znanej jako Anita z "M jak miłość"

Melania Grzesiewicz, 35-letnia aktorka z "M jak miłość", która serca widzów podbiła rolę Anity, na swoim profilu na Instagramie właśnie ogłosiła, że wzięła ślub z narzeczonym Antonim. Udostępniła też romantyczne zdjęcia z uroczystości, która odbyła się w cudownym plenerach Gibraltaru w miniony weekend. Przy okazji Grzesiewicz wspomniała, że po ślubie zmienia nazwisko! Mimo że aktorka z "M jak miłość" bardzo chroni swoje życie prywatne i nie dzieli się zbyt często kadrami z rodziną, czy ukochanym, to tym razem zrobiła wyjątek.

"Mrs & Mr Otffinowscy 🥂W sobotę 22 sierpnia, na Gibraltarze powiedziałam „Tak” najwspanialszemu człowiekowi na Świecie. Byli przy tym nasi rodzice i rodzeństwo. Kochanie, to zaszczyt móc nazywać się Twoją żoną 🤍Call me Mrs Otffinowska!"🥂

Tym samym gwiazda "M jak miłość" wywołała spore zaskoczenie wśród swoich fanów i przyjaciół z obsady serialu. Bo od zaręczyn do ślubu minęły niespełna cztery miesiące. Dokładnie 1 maja Melania Grzesiewicz pokazała pierścionek zaręczynowy i pochwaliła się wszystkim, że powiedziała "tak" swojemu wybrankowi Antoniemu. Ślub udało się zorganizować bardzo szybko!

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Gratulacje przyjaciół Melanii Grzesiewicz z obsady "M jak miłość" pod zdjęciami ze ślubu

Piękne zdjęcia ze ślubu Melanii Grzesiewicz na Instagramie od razu wzbudziły sporo reakcji nie tylko jej fanów, ale także znajomych z obsady "M jak miłość". Posypały się gratulacje nie tylko od ekranowego partnera, Marcina Bosaka, ale także innych przyjaciół z planu. Życzenia młodej parze złożyli m.in.: Katarzyna Cichopek, Dominika Kachlik, Dominika Suchecka, Ewelina Kudeń-Nowosielska i Bartłomiej Nowosielski, Michalina Sosna, Ilona Janyst, Olga Cybińska, a także produkcja "M jak miłość".

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Czy Anita i Kamil wezmą ślub w "M jak miłość" w następnym sezonie? Nowe odcinki są cały czas nagrywane i na pewno nie zabraknie w nich tej uwielbianej pary. Chociaż zakochani są razem od blisko pięciu lat, to do ślubu wcale im się nie śpieszy. Ostatnio związek Anity i Kamila wkroczył w kolejną fazę, bo para zdecydowała się na wspólne dziecko.

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