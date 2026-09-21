Barwy szczęścia, odcinek 3402: Wyjątkowy prezent dla Mariusza od Pyrków! Tak odwdzięczą się mu za pomoc - ZDJĘCIA

Hubert zaoszczędzi fortunę dzięki Mariuszowi! W 3402 odcinku "Barw szczęścia" nie zapomni jego pomocy

W 3402 odcinku "Barw szczęścia" Pyrkowie nadal będą mieli w pamięci wielką przysługę, którą wyświadczy im Mariusz. Jeszcze chwilę wcześniej sytuacja w domu na Zacisznej będzie wyglądała naprawdę kiepsko. Zepsuty piec sprawi, że we wszystkich pomieszczeniach zrobi się przeraźliwie zimno, a Hubert po wcześniejszym zalaniu, pożarze i kolejnych problemach z budynkiem zacznie już widzieć przed sobą następny ogromny rachunek. Naprawa będzie przecież oznaczała nie tylko zakup odpowiednich części, ale też wezwanie fachowców, którzy za swoją pracę mogą słono policzyć.

W 3402 odcinku "Barw szczęścia" wszystko będzie jednak wyglądało zupełnie inaczej dzięki Mariuszowi. Karpiuk już w poprzednim odcinku nie będzie chciał bezczynnie patrzeć na problemy rodziny Kasi. Przyjrzy się piecowi i szybko zorientuje się, czego potrzeba do jego naprawy. Największym szczęściem okaże się to, że odpowiednią część będzie miał we własnych zapasach. Zamiast więc zamawiać ją i czekać na kolejne wydatki, Mariusz sam zabierze się za rozwiązanie problemu. Dzięki temu w 3402 odcinku "Barw szczęścia" Hubert wreszcie będzie mógł choć trochę odetchnąć. W domu zrobi się ciepło, a przede wszystkim Pyrkowie unikną kolejnego ogromnego wydatku. Po tym, jak ostatnimi czasy rodzinny budżet będzie dostawał jeden cios za drugim, taka pomoc będzie dla nich naprawdę wiele znaczyła. Mariusz nie tylko naprawi piec, ale w praktyce uratuje ich przed zamawianiem drogiego elementu i specjalistycznej ekipy.

Mariusz w 3402 odcinku "Barw szczęścia" dostanie wyjątkową niespodziankę! Pyrkowie przyślą mu wielki kosz prezentowy

Mariusz w 3402 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie oczekiwał żadnej zapłaty ani nagrody za swoją pomoc. Dla niego będzie czymś całkowicie naturalnym, że skoro zna się na naprawie i może pomóc bliskim Kasi, po prostu to robi. Karpiuk nie będzie kalkulował, ile zaoszczędzili dzięki niemu Pyrkowie ani zastanawiał się, co dostanie w zamian. Właśnie dlatego późniejsza niespodzianka zaskoczy go jeszcze bardziej.

W 3402 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz będzie spokojnie spędzał czas w domu z Kasią, gdy nagle ktoś zadzwoni do drzwi. Karpiuk zdziwi się, bo nie będzie spodziewał się żadnych gości. Pójdzie więc sprawdzić, kto pojawił się przed domem, a po chwili wróci do salonu z czymś, czego kompletnie się nie spodziewał, a mianowicie dużym, pięknie zapakowanym koszem prezentowym.

Barwy szczęścia. Hubert ściągnie oszustkę Lucynę do domu! Puści go z torbami?