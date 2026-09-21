Barwy szczęścia, odcinek 3403: Mariusz nie zdoła uratować ojca Janki! Po tragedii będzie obwiniał tylko siebie - ZDJĘCIA

Mariusz będzie walczył o życie Ryśka! W 3402 odcinku "Barw szczęścia" wydarzy się tragedia

Dramat, którego skutki Mariusz będzie przeżywał w 3403 odcinku "Barw szczęścia", rozpocznie się dzień wcześniej. Karpiuk zostanie sam z Ryśkiem, gdy ojciec Janki nagle źle się poczuje. Sytuacja błyskawicznie zrobi się dramatyczna. Dąbrowski dostanie kolejnego zawału, a Mariusz nie będzie miał obok siebie nikogo, kto mógłby przejąć akcję ratunkową. Nie spanikuje jednak i od razu zacznie robić wszystko, żeby uratować sąsiada.

Mariusz będzie reanimował Ryśka tak długo, aż na miejscu pojawi się karetka. W 3403 odcinku "Barw szczęścia"wspomnienie tych chwil nie będzie dawało mu spokoju. Karpiuk będzie wracał myślami do każdego ruchu i zastanawiał się, czy mógł zrobić coś inaczej. Choć ratownicy przejmą Dąbrowskiego i od tego momentu będzie on już pod profesjonalną opieką medyczną, Mariusz nie przestanie czuć, że w jakiś sposób odpowiada za to, co wydarzy się później.

Mariusz w 3403 odcinku "Barw szczęścia" obwini się o śmierć Dąbrowskiego! Kasia zobaczy, jak mocno to przeżywa

O poranku w 3403 odcinku "Barw szczęścia" Kasia od razu zauważy, że z Mariuszem dzieje się coś niedobrego. Karpiuk będzie krzątał się po domu, ale myślami cały czas pozostanie przy wydarzeniach poprzedniego dnia. Kiedy w końcu usiądzie z ukochaną przy porannej kawie, przestanie udawać, że wszystko jest w porządku.

Mariusz zacznie opowiadać Kasi o śmierci Ryśka i przyzna, że nie potrafi pozbyć się wątpliwości. W 3403 odcinku "Barw szczęścia" będzie zastanawiał się, czy reanimował Dąbrowskiego prawidłowo, czy mógł zrobić coś szybciej i czy przypadkiem nie przeoczył momentu, w którym dało się jeszcze odwrócić bieg wydarzeń. Świadomość, że dosłownie trzymał w rękach czyjeś życie, mocno go przytłoczy.

Janka w 3403 odcinku "Barw szczęścia" nie zdąży pożegnać się z ojcem! Mariusz przekaże Kasi najgorsze szczegóły

Najbardziej w 3403 odcinku "Barw szczęścia" Mariusza zaboli jednak to, co wydarzy się z Janką. Karpiuk opowie Kasi, że dziewczyna zdąży przyjechać do szpitala, gdy Rysiek nadal będzie walczył o życie. Nie dostanie jednak szansy na normalną rozmowę z ojcem. Dąbrowski pozostanie nieprzytomny.

Janka będzie więc mogła jedynie czekać na informacje od lekarzy, nie wiedząc, czy ojciec jeszcze się obudzi. W 3403 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że już nigdy nie zdąży się z nim pożegnać. Następnej doby Rysiek umrze. Dla młodej kobiety będzie to ogromny dramat, bo nagle zostanie właściwie sama z gospodarstwem, problemami i organizacją pogrzebu.

Barwy szczęścia. Hubert ściągnie oszustkę Lucynę do domu! Puści go z torbami?

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