Barwy szczęścia, odcinek 3403: Mariusz nie zdoła uratować ojca Janki! Po tragedii będzie obwiniał tylko siebie - ZDJĘCIA

Patrycja Kulej
Patrycja Kulej
2026-09-21 9:41

W 3403 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz (Rafał Cieszyński) nie będzie potrafił dojść do siebie po śmierci ojca Janki (Oliwia Drożdżyk). Dzień wcześniej Rysiek Dąbrowski (Piotr Kazimierczak) dostanie na jego oczach kolejnego zawału, a Karpiuk zrobi wszystko, żeby utrzymać go przy życiu do przyjazdu karetki. Niestety lekarzom również nie uda się go uratować. Następnego ranka Mariusz będzie zupełnie nieswój...

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Dramat, którego skutki Mariusz będzie przeżywał w 3403 odcinku "Barw szczęścia", rozpocznie się dzień wcześniej. Karpiuk zostanie sam z Ryśkiem, gdy ojciec Janki nagle źle się poczuje. Sytuacja błyskawicznie zrobi się dramatyczna. Dąbrowski dostanie kolejnego zawału, a Mariusz nie będzie miał obok siebie nikogo, kto mógłby przejąć akcję ratunkową. Nie spanikuje jednak i od razu zacznie robić wszystko, żeby uratować sąsiada. 

Mariusz będzie reanimował Ryśka tak długo, aż na miejscu pojawi się karetka. W 3403 odcinku "Barw szczęścia"wspomnienie tych chwil nie będzie dawało mu spokoju. Karpiuk będzie wracał myślami do każdego ruchu i zastanawiał się, czy mógł zrobić coś inaczej. Choć ratownicy przejmą Dąbrowskiego i od tego momentu będzie on już pod profesjonalną opieką medyczną, Mariusz nie przestanie czuć, że w jakiś sposób odpowiada za to, co wydarzy się później.

Mariusz w 3403 odcinku "Barw szczęścia" obwini się o śmierć Dąbrowskiego! Kasia zobaczy, jak mocno to przeżywa

O poranku w 3403 odcinku "Barw szczęścia" Kasia od razu zauważy, że z Mariuszem dzieje się coś niedobrego. Karpiuk będzie krzątał się po domu, ale myślami cały czas pozostanie przy wydarzeniach poprzedniego dnia. Kiedy w końcu usiądzie z ukochaną przy porannej kawie, przestanie udawać, że wszystko jest w porządku.

Mariusz zacznie opowiadać Kasi o śmierci Ryśka i przyzna, że nie potrafi pozbyć się wątpliwości. W 3403 odcinku "Barw szczęścia" będzie zastanawiał się, czy reanimował Dąbrowskiego prawidłowo, czy mógł zrobić coś szybciej i czy przypadkiem nie przeoczył momentu, w którym dało się jeszcze odwrócić bieg wydarzeń. Świadomość, że dosłownie trzymał w rękach czyjeś życie, mocno go przytłoczy.

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Najbardziej w 3403 odcinku "Barw szczęścia" Mariusza zaboli jednak to, co wydarzy się z Janką. Karpiuk opowie Kasi, że dziewczyna zdąży przyjechać do szpitala, gdy Rysiek nadal będzie walczył o życie. Nie dostanie jednak szansy na normalną rozmowę z ojcem. Dąbrowski pozostanie nieprzytomny.

Janka będzie więc mogła jedynie czekać na informacje od lekarzy, nie wiedząc, czy ojciec jeszcze się obudzi. W 3403 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że już nigdy nie zdąży się z nim pożegnać. Następnej doby Rysiek umrze. Dla młodej kobiety będzie to ogromny dramat, bo nagle zostanie właściwie sama z gospodarstwem, problemami i organizacją pogrzebu.

Barwy szczęścia. Hubert ściągnie oszustkę Lucynę do domu! Puści go z torbami? 
Barwy szczęścia, odcinek 3402: Mariusz (Rafał Cieszyński)
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