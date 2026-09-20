Barwy szczęścia, odcinek 3418: Karolina aresztowana! Celina do końca zrealizuje plan przeciwko żonie Bruna. Pogrąży ją wspólnik!

To będzie koniec Karoliny w 3418 odcinku "Barw szczęścia"?

Karolina aresztowana w 3418 odcinku "Barw szczęścia" za przestępstwo, które zleciła, żeby wrobił Justina w zdradę i pozbyć się go z hotelu Bruna! Po wielu tygodniach śledztwa Celiny ostatecznie uda się znaleźć przeciwko Karolinie wystarczające dowody. Mimo że Łukasz (Michał Rolnicki), który dowie się już całej prawdy, jaką sprawę prowadzi teraz jego ukochana, spróbuję Celinę powstrzyma, detektywka przekaże zgromadzone dowody komisarzowi Majakowi. Poprosi policjanta o szybką interwencję, żeby Karolina się nie wywinęła.

Aresztowanie Karoliny w 3418 odcinku "Barw szczęścia" będzie nie tylko triumfem sprawiedliwości, ale także samego Justina. Wreszcie Skotnicki udowodni całemu światu, jaką przebiegłą, wyrachowaną i mściwą kobietą jest żona Bruna!

Wspólnik Karoliny ją pogrąży w 3418 odcinku "Barw szczęścia"

Po zatrzymaniu Karoliny w 3418 odcinku "Barw szczęścia" komisarz Majak urządzi konfrontację zatrzymanej z Markiem Siwickim - aresztowanym specjalistą w dziedzinie technologii deepfake, wspólnikiem Stańskiej, któremu zapłaciła, żeby sfałszował nagranie z monitoringu hotelu i tak pogrążyła Justina. Złożone przez przestępcę zeznania obciążą Karolinę. Żona Bruna trafi za kratki!

Aresztowanie Karoliny będzie dla Stańskiego potężnym ciosem, a do tego w 3419 odcinku "Barw szczęścia" będzie musiał zmierzyć się z trudną rozmową z Amelią (śp. Stanisława Celińska), która dowie się, że synowa trafiła do aresztu.

Tak Bruno potraktuje Karolinę po aresztowaniu, kiedy w 3419 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na wolność

Zszokowana Amelia w 3419 odcinku "Barw szczęścia" kategorycznie ostrzeże syna przed jego nową żoną! Uzna Karolinę za bezwzględną intrygantkę. Uprzedzi Bruna, że może zostać jej następną ofiarą. Kiedy policja zwolni Karolinę z aresztu i wróci ona do hotelu, nic już nie będzie jak dawniej.

Stański zacznie traktować żonę z wyraźnym dystansem i niespodziewanie oświadczy, że powinna ona zrezygnować z obowiązków w hotelu na rzecz prowadzenia domu.

Kiedy 3418 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3418 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 13 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?