Barwy szczęścia, odcinek 3402: Hubert odkryje, że Lucyna to oszustka! Zobaczy w jej rękach drogą bransoletkę, ale na tym nie koniec - ZDJĘCIA

Czy w 3402 odcinku "Barw szczęścia" wyda się, że Lucyna to matka Wilka i wcale nie jest biedną emerytką?

Kłamstwo Lucyny w 3402 odcinku "Barw szczęścia" wyjdzie na jaw, a Hubert uważniej zacznie się przyglądać "biednej" seniorce, która zamieszkała w ich domu! Nie będzie jeszcze miał żadnych dowodów na to, że to Zwierzchowska doprowadziła do awarii pieca, że celowo wymusiła na nim wyprowadzkę do hotelu Bruna, żeby naciągnąć go na duże koszty.

Ale zapewnienia Lucyny, że nudziła się w hotelu z dala od domu i nowej rodziny, zabrzmią na tyle nieszczerze, że Pyrka tylko utwierdzi się w podejrzeniach, że od kiedy Zwierzchowska z nimi zamieszkała, prześladuje ich pech! Jakby była czarownicą, która sprowadza na nich nieszczęście.

Jednego Lucyna w 3402 odcinku "Barw szczęścia" nie przewidzi, że podczas pobytu w hotelu zostawiła złotą bransoletkę, na tyle cenną, że emerytka w życiu nie mogła by sobie na nią pozwolić. Ze zgubą Lucyny do domu Pyrków przyjedzie Patryk, który pracuje jako taksówkarz i kierowca gości hotelu Bruna. Przy okazji wyda Lucynę przed Hubertem, że na "wygnaniu" w hotelu tak naprawdę świetnie się bawiła. I wydała sporo pieniędzy. Tylko niby skąd je miała?

- Pierwszy raz jak rozwożę fanty zostawione w hotelowym SPA...

- SPA... - zdziwi się Hubert i 3402 odcinku "Barw szczęścia" poprosi Lucynę o wyjaśnienia, widząc w jej rękach drogą biżuterię.

Kolejny raz oszustka Zwierzchowska wymyśli wiarygodne kłamstwo, lecz tym razem nie uśpi czujności Huberta.

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Hubert odkryje w 3402 odcinku "Barw szczęścia", że Lucyna ma więcej pieniędzy

Na tym nie koniec, bo w 3402 odcinku "Barw szczęścia" Hubert zacznie dociekać, skąd Lucyna ma tyle pieniędzy. Upewni się, że Zwierzchowska ich oszukuje, ale nie będzie miał żadnego dowodu na to, że nie jest tym, za kogo się podaje.- Mówiła, że nie ma pieniędzy, a wizyta w SPA to nie jest tania sprawa... - przekaże siostrze Agacie zaskoczony Pyrka.

Kiedy 3402 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3402 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Hubert ściągnie oszustkę Lucynę do domu! Puści go z torbami?

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