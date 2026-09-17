Barwy szczęścia, odcinek 3400: Cwana Lucyna wyniesie się od Pyrków, ale naciągnie Huberta! Słono zapłaci za jej pobyt w hotelu - ZDJĘCIA

Lucyna zrobi aferę przez awarię w 3400 odcinku "Barw szczęścia"! Hubert da się podejść

W 3400 odcinku "Barw szczęścia" Pyrkowie będą mierzyli się z kolejną awarią w swoim rodzinnym domu. Tym razem przestanie działać piec, przez co temperatura na Zacisznej szybko stanie się wyjątkowo nieprzyjemna. Hubert i Agata (Natalia Zambrzycka) będą próbowali ratować sytuację i dogrzewać pomieszczenia farelkami, ale Lucynie takie rozwiązanie zdecydowanie nie wystarczy. Seniorka od razu zacznie przekonywać, że młodzi być może poradzą sobie z zimnem, ale dla niej podobne warunki mogą skończyć się chorobą.

Zwierzchowska zacznie dramatyzować, że już źle się czuje, odezwie się jej reumatyzm, a dalsze przebywanie w zimnym domu może skończyć się nawet zapaleniem płuc. Hubert w 3400 odcinku "Barw szczęścia" będzie próbował ją uspokajać i zapewniać, że rodzina znajdzie tymczasowy sposób na ogrzanie domu, ale Lucyna nie będzie chciała o tym słyszeć. Uzna, że skoro kupiła udziały w nieruchomości, ma prawo oczekiwać normalnych warunków i nie zamierza ryzykować własnym zdrowiem.

Lucyna zaszaleje w hotelowym SPA! Hubert w 3400 odcinku "Barw szczęścia" słono za wszystko zapłaci

W 3400 odcinku "Barw szczęścia" Lucyna szybko poczuje się w hotelu jak na wymarzonych wakacjach. Ciepły pokój i wygodne łóżko okażą się dopiero początkiem. Seniorka zainteresuje się hotelową strefą SPA, sauną oraz ofertą masaży. Kajtek (Jakub Dmochowski) będzie nawet uprzedzał ją, że niektóre zabiegi kosztują naprawdę sporo, ale Zwierzchowska nie zamierza oszczędzać. W końcu będzie chciała wykorzystać pobyt najlepiej, jak tylko się da.

Lucyna zainteresuje się między innymi masażem balijskim, a chwilę później zacznie wypytywać również o japoński masaż twarzy kobido. Informacja, że usługa należy do droższych, wcale jej nie odstraszy. Jeszcze niedawno Zwierzchowska przekonywała Huberta, że jako emerytka nie jest w stanie pozwolić sobie nawet na hotel, a teraz z ogromną swobodą będzie dobierała kolejne kosztowne przyjemności.

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W 3400 odcinku "Barw szczęścia" plan Zwierzchowskiej zadziała więc idealnie. Z jednej strony będzie przedstawiała się jako poszkodowana współwłaścicielka domu, której zdrowie ucierpi przez brak ogrzewania. Z drugiej wykorzysta sytuację, żeby dokładać Hubertowi następne wydatki. Im więcej Pyrka będzie musiał płacić, tym lepiej dla Lucyny i jej syna, bo właśnie finansowe wykończenie rodziny będzie jednym ze sposobów na osłabienie jej walki o dom.

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