Barwy szczęścia, odcinek 3399: Ola wróci do Justina i znów będą szczęśliwi! Wypowie wojnę Karolinie

Ola i Justin znów razem w 3399 odcinku "Barw szczęścia"

W 3399 odcinku "Barw szczęścia" Ola i Justin spędzą ze sobą noc. Dziewczyna zdecyduje się w końcu wrócić do ukochanego po szczerej rozmowie z Oliwką (Wiktoria Gąsiewska), która się za nim wstawi, a także nowych dowodach w sprawie jego sfingowanego romansu z Reginą przez Karolinę, które uda mu się pozyskać, dzięki pomocy Celiny. Ale ostatecznie to wcale nie to okaże się tutaj kluczowe!

Mimo tego, że 3399 odcinku "Barw szczęścia" Justin uparcie będzie dążył do tego, aby oczyścić się przed ukochaną z fałszywych zarzutów. Jednak dla Oli będzie to już niepotrzebne, bo i bez tego już w końcu mu uwierzy!

- Tak się cieszę, że wróciłaś... Ale tamtego filmu nie odpuszczę i udowodnię ci, że to fałszywka - zapewni ją ukochany.

- Odpuść... Niczego nie musisz udowadniać. Wierzę ci - wyzna mu Ola.

Tak Ola w końcu uwierzy Justinowi w 3399 odcinku "Barw szczęścia"

Tyle tylko, że tym wyznaniem w 3399 odcinku "Barw szczęścia" mocno go zszokuje. Tym bardziej, że przecież wcześniej wcale mu nie wierzyła i zaufała sfabrykowanym dowodom. Ale teraz to się zmieni, gdy Ola sama przekona się, do czego zdolna jest dziś technologia.

- Sprawdziłam, do czego zdolna jest dzisiejsza technologia - przyzna mu Ola.

Aczkolwiek w 3399 odcinku "Barw szczęścia" Skotnicki wcale nie będzie miał zamiaru odpuszczać. Szczególnie, że przecież będzie niewinny i za wszelką cenę zechce to udowodnić. Szczególnie, że już będzie miał haka na Karolinę. I choć w rozmowie z Olą to nie wyjdzie, to już z Tomaszem (Jakub Sokołowski) tak. Ale nim do tego dojdzie, to Justin zacznie cieszyć się porankiem ze swoją ukochaną.

- To może jeszcze zostaniesz moim garderobianym i wybierzesz mi strój na dziś, bo na nic nie mogę się zdecydować - poprosi go ukochana.

- Na szczęście nie wszystko stąd zabrałaś, jest w czym wybierać - uśmiechnie się Justin.

Ola i Justin znów będą szczęśliwi w 3399 odcinku "Barw szczęścia"

Chwilę później w 3399 odcinku "Barw szczęścia" Ola już wyjdzie do pracy, gdzie Oliwka od razu zobaczy jej promienny nastrój. Wówczas Zbrowska domyśli się, że przyjaciółka w końcu jej posłuchała i wcale się nie pomyli.

- Wyglądasz wspaniale... Czyli... wracasz do Justina? - spyta ją Oliwka.

- Ja go naprawdę kocham - wyzna.

Do tego stopnia, że w 3399 odcinku "Barw szczęścia" Ola nie będzie chciała dłużej marnować czasu i po powrocie do domu od razu przejdzie do rzeczy.Tym bardziej, gdy Justin znów zacznie mówić jej o Karolinie i chęci jej ostatecznego zdemaskowania razem z Tomaszem. Ale skutecznie uda jej się go od tego odwieźć.

- Jesteś w domu. Ze mną... Tu nie ma Karoliny, problemów hotelu, złych emocji - szepnie mu Ola, zasłaniając mu usta dłonią.

- Jak ty na mnie działasz. Przy tobie znikają wszystkie stresy - przyzna jej Justin.

- I tak ma być. Jesteśmy tylko ty i ja...

15

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Bruno usłyszy groźby Karoliny! Ewa pożałuje ślubu?