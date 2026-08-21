Barwy szczęścia. Celina przechytrzy Karolinę w nowym sezonie! Tak zdobędzie dla Justina dowody przeciwko żonie Bruna

Celina pomoże Justinowi w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

W 3397 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach wyjdzie na jaw, że Celina jednak przyjmie zlecenie od Justina i w przeciwieństwie do Łukasza zgodzi mu się pomóc. I choć jak podaje swiatseriali.interia.pl Brońska będzie się wahać, bo przecież będzie tu chodziło o najlepszego przyjaciela Sadowskiego i jego żonę, to jednak ostatecznie żyłka detektywistyczna zwycięży. Szczególnie, że Skotnickiemu uda się ja przekonać, że przede wszystkim będzie mu chodziło wyłącznie o Karolinę, która będzie mieć zły wpływ i na samego męża.

Oczywiście, Celina nie przejdzie wobec tego obojętnie. Tym bardziej, że na szali będzie stał tu także związek Justina z Olą (Michalina Robakiewicz), w związku z czym Brońska zgodzi się pomóc i to nawet kosztem swojej relacji z Sadowskim. Szczególnie, że w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i przed nim zdoła to ukryć!

Tak Brońska uśpi czujność Łukasza i Stańskich w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

W 3397 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Celina zacznie nalegać, aby Łukasz zaprosił Karolinę i Bruna. Sadowski zgodzi się spełnić prośbę ukochanej i spotkać się ze świeżo upieczonymi małżonkami. Zwłaszcza, że i oni przyjmą jego zaproszenie. Szczególnie, że przecież ze strony przyjaznego im dziennikarza nie będą spodziewać się żadnego podstępu.

Ale w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej również i nie Celiny. Mimo tego, iż przecież wcześniej Brońska pracowała właśnie na zlecenie Stańskich przeciwko Zaborskiemu (Wojciech Solarz) i właśnie Różańskiej. Jednak teraz przecież będzie spotkać się z Łukaszem, przez co Karolina nie wyczuje w niej zagrożenia. I to okaże się dla niej błędem!

Pani detektyw dostarczy Skotnickiemu dowody przeciwko Karolinie w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach!

Wszystko przez to, że w 3397 odcinku "Barw szczęścia" po wakacjach Brońska przechytrzy całą trójkę i wykorzysta chwilę nieuwagi, aby skopiować poufne dane z telefonu Karoliny. Następnie przekaże je Justinowi, który po ich utrzymaniu od razu uda się do Oli, aby udowodnić jej, że mówił prawdę i wcale nie zdradził jej z Reginą (Kamila Kamińska).

Ale to nie wszystko, bo w 3399 odcinku "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej uzbrojony w nową wiedzę Skotnicki na tym nie poprzestanie. Mimo, że po obejrzeniu prawdziwych nagrań z hotelu, a nie tych spreparowanych na zlecenie Stańskiej, Justin nie będzie miał zamiaru odpuszczać oszustce Karolinie i powie Tomaszowi (Jakub Sokołowski), że jest gotowy na otwarty konflikt z żoną Bruna po tym, co mu zrobiła.

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Barwy szczęścia. Oto czeka Karolinę w nowym sezonie! Pójdzie do więzienia i zdradzi Bruna?