M jak miłość, odcinek 1946: Ostatnie pożegnanie Artura i Joanny! Po ujawnieniu romansu ostatecznie odrzuci kochankę - ZDJĘCIA

Artur spotka się z Joanną po raz ostatni w 1946 odcinku "M jak miłość"!

W 1946 odcinku "M jak miłość" Artur umówi się na kolejną schadzkę z Joanną tuż po odkryciu ich romansu przez Marysię. Tym bardziej, że jeszcze wciąż nie uda mu się porozmawiać z żoną, która po dowiedzeniu się prawdy popędzi go i nie będzie chciała słuchać jego wyjaśnień, aż w końcu sama zniknie. Jednak wróci w dniu ślubu Natalki (Dominika Suchecka) i obieca mężowi, że porozmawiają ze sobą wieczorem.

W tej sytuacji w 1946 odcinku "M jak miłość" Rogowski postanowi wcześniej spotkać się ze swoją kochanką, która choć po nakryciu ich przez Marysię, ucieknie i zostawi go samego, to jednak na ich kolejne spotkanie przyleci jak na skrzydłach. Tym bardziej, iż pewna, że już teraz nikt nie będzie stał na drodze do ich szczęścia i w końcu będą mogli być ze sobą szczęśliwi.

Rogowski ostatecznie wybierze żonę, a nie kochankę w 1946 odcinku "M jak miłość"!

Do tego stopnia, że w 1946 odcinku "M jak miłość" z uśmiechem rzuci się Arturowi w ramiona, co w pierwszej chwili kochanek jej odwzajemni. Jednak po chwili oprzytomnieje i przypomni sobie, w jakim celu tak naprawdę się tam zjawił. A mianowicie, definitywnego zakończenia ich romansu.

W 1946 odcinku "M jak miłość" Rogowski da Dobrzańskiej jasno do zrozumienia, że przyjechał się z nią już tylko pożegnać, bo to będzie już ich ostatnie spotkanie. I choć Artur wyzna jej miłość, to jednak definitywnie postanowi wybrać nie ją, tylko Marysię, czym ogromnie ją zrani. Zwłaszcza, że zapewni ją, że tym razem już się nie złamie!

- Przejechałem się pożegnać... Nie mogę... odejść od Marysi... Kocham cię, ale... widzimy się dzisiaj ostatni raz i... tym razem dotrzymam słowa... Przepraszam - wyzna jej drżącym głosem Artur.

Odrzucona Dobrzańska pogrąży się w rozpaczy w 1946 odcinku "M jak miłość"!

W tym momencie w 1946 odcinku "M jak miłość" Artur odwróci się i odejdzie, a Joanna pogrąży się w rozpaczy. Oczywiście, Rogowskiemu to także nie przyjdzie łatwo i również będzie go to sporo kosztowało. Tym bardziej, że i on z trudem powstrzyma łzy.

Ale w 1946 odcinku "M jak miłość" słowa dotrzyma i nie ugnie się nawet wtedy, gdy zrozpaczona kochanka za nim spojrzy. Rogowski wsiądzie do swojego samochodu i odjedzie, zostawiając załamaną i zranioną Dobrzańską zupełnie samą.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę w wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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