M jak miłość, odcinek 1951: Barbara przerwie nienawiść Pawła do Walata. Uzna, że potrzebny jest ksiądz

Barbara w 1951 odcinku "M jak miłość" zrozumie, że Paweł nosi w sobie nienawiść

W 1951 odcinku "M jak miłość" Barbara zauważy, że Paweł nadal nie potrafi uwolnić się od nienawiści do Walata. Dla Zduńskiego Dominik będzie przecież człowiekiem nierozerwalnie związanym z największą tragedią jego życia. Przypomnijmy, że wszystko zaczęło się od dramatycznego wypadku Pawła i Franki. To właśnie przez pędzącego quadem Walata Zduński stracił panowanie nad samochodem, który następnie się przewrócił na drogę. Dominik nie udzielił im wtedy pomocy i uciekł z miejsca zdarzenia. Franka przeżyła sam wypadek, ale późniejsze komplikacje ostatecznie doprowadziły do jej śmierci. Paweł nie będzie więc potrafił po prostu zapomnieć o tym, co zrobił Walat. Tym bardziej że w jego odczuciu Dominik wciąż nie poniósł pełnych konsekwencji tragedii, która odebrała mu żonę.

Walat znów naraził rodzinę Pawła na niebezpieczeństwo. Tego już za wiele

Niedawne wydarzenia tylko pogłębiły gniew Zduńskiego. Walat ponownie wsiadł za kierownicę, mimo pięcioletniego zakazu prowadzenia pojazdów, i spowodował kolejną niebezpieczną sytuację na drodze. Tym razem ucierpieć mogły Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i Agnes (Amanda Mincewicz). Początkowo obie nie chciały nawet mówić Pawłowi, że za kolejną stłuczką stał właśnie Walat. Doskonale zdawały sobie sprawę, jakie emocje wywołuje w nim samo nazwisko Dominika. Prawda jednak wyszła na jaw, a dla Zduńskiego był to kolejny dowód na to, że człowiek odpowiedzialny za tragedię Franki nadal stanowi zagrożenie. Walat został w końcu zatrzymany przez Natalkę (Dominika Suchecka) i Rafała (Jakub Kucner), ale nawet to nie sprawi, że Paweł odzyska spokój. Wręcz przeciwnie.

Barbara poprosi księdza Grzegorza o pomoc dla Pawła

Właśnie dlatego w 1951 odcinku "M jak miłość" Barbara zacznie się poważnie martwić o wnuka. Seniorka dojdzie do wniosku, że Zduńskiego "zatruwa" nienawiść do Walata i że z każdym kolejnym wydarzeniem coraz trudniej będzie mu wyrwać się z tego stanu. Barbara nie będzie jednak wiedziała, jak sama może mu pomóc. Uzna, że potrzebuje rady kogoś, kto spojrzy na sytuację z innej strony. Zwróci się więc do księdza Grzegorza.

Duchowny może pomóc Zduńskiemu, o ile ten w ogóle będzie chciał posłuchać kogokolwiek dookoła. Paweł nie pała przecież nienawiścią do Walata bez powodu. Za każdym razem, gdy patrzy na Dominika, wraca do niego tragedia Franki i poczucie, że życie jego rodziny zostało bezpowrotnie zniszczone. Barbara będzie jednak przekonana, że jeśli wnuk nie zdoła uwolnić się od tej złości, Walat nadal będzie miał ogromny wpływ na jego życie. To właśnie dlatego w 1951 odcinku "M jak miłość" postanowi poszukać dla Pawła pomocy u księdza Grzegorza.

Kiedy 1951 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1951 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 26 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2