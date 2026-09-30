Splątane losy, odcinek 58: Koniec rywalizacji Kerema i Buraka? Şengul usłyszy jego deklarację - ZDJĘCIA

Spis treści
- Kerem zmienia zdanie. Koniec rywalizacji z Burakiem w 58. odcinku
- Zgoda buduje. Burak i Münevver wyjaśniają spory w serialu "Splątane losy"
- Szantaż i wielkie pieniądze. Remzi naciska na Halila w 58. odcinku
- Kiedy i gdzie oglądać 58. odcinek serialu "Splątane losy"?
- O czym jest serial "Splątane losy"? Poznaj fabułę i obsadę
Kerem zmienia zdanie. Koniec rywalizacji z Burakiem w 58. odcinku
Wcześniej Kerem dopuścił się podłego sabotażu i podrzucił rywalowi niewłaściwą kartę pacjenta, by skompromitować go w oczach szefa. Znajomi, Serhat i Cem, próbowali wybić mu z głowy kolejne intrygi i namawiali do skupienia się na własnych obowiązkach. Teraz mężczyzna ostatecznie posłucha ich rad i całkowicie zmieni swoje nastawienie. W trakcie szczerej rozmowy z Şengul oznajmi, że walka z Burakiem to przeszłość. Odstawia na boczny tor niezdrowe ambicje i zamierza w pełni oddać się budowaniu swojej kariery.
Zgoda buduje. Burak i Münevver wyjaśniają spory w serialu "Splątane losy"
Stosunki między tą dwójką mają ogromne znaczenie także dla Yasemin. Kobieta niezmiennie zataja przed ukochanym prawdę o swojej rodzinie. Wcześniej zdradziła Şengul, że milczenie w sprawie matki staje się dla niej potężnym ciężarem. Tymczasem Burak postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wyciąga rękę na zgodę. Mężczyzna zakopuje topór wojenny z Münevver i na znak ostatecznego rozejmu zaprasza ją na wspólną kolację. To spotkanie ma ostatecznie oczyścić gęstą atmosferę.
Szantaż i wielkie pieniądze. Remzi naciska na Halila w 58. odcinku
Demony z przeszłości wracają. Halil od dłuższego czasu znajduje się pod ogromną presją ze strony Remziego. Przypomnijmy, że wcześniej padło już z jego ust żądanie zapłaty pięciu milionów za milczenie. Teraz sytuacja staje się krytyczna. Remzi pojawia się ponownie i bez skrupułów zastrasza Halila. Bandyta brutalnie domaga się gigantycznej gotówki w zamian za rzekomą ochronę.
Kiedy i gdzie oglądać 58. odcinek serialu "Splątane losy"?
Premiera 58. odcinka tureckiej produkcji odbędzie się w piątek, 2 października 2026 roku. Telewizyjną transmisję zaplanowano punktualnie na godzinę 14:00 na antenie stacji TVP1. Widzowie, którzy przegapią emisję na żywo, znajdą powtórkę epizodu w serwisie streamingowym TVP VOD.
O czym jest serial "Splątane losy"? Poznaj fabułę i obsadę
"Splątane losy" (w oryginale "Bizi Birleştiren Hayat") to popularna turecka telenowela obyczajowa. Główną bohaterką jest zamożna, ale chłodna w obyciu Münevver Ketenci ze Stambułu. Jej ułożone życie wywraca się do góry nogami, gdy pod jej drzwiami zjawia się 5-letnia Mine, która okazuje się jej nieznaną dotąd wnuczką. Münevver rusza na poszukiwania córki Pakize, z którą od lat nie rozmawiała. W tle śledzimy miłosne perypetie pielęgniarki Yasemin oraz lekarza Buraka.
W obsadzie znaleźli się:
- Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
- Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
- Emir Gülsever jako Burak
- Şerif Bozkurt jako Halil
- Yeşim Ceylan jako Ayfer
- Doğaç Gözüdeli jako Kerem
- Zelal Barlas jako Meltem
- İrem Korkmaz jako Ezgi
- Nesrin Yıldırım jako Suzan
- Elifnaz Sabuncu jako Pınar