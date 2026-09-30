Splątane losy, odcinek 58: Koniec rywalizacji Kerema i Buraka? Şengul usłyszy jego deklarację - ZDJĘCIA

Kerem zmienia zdanie. Koniec rywalizacji z Burakiem w 58. odcinku

Wcześniej Kerem dopuścił się podłego sabotażu i podrzucił rywalowi niewłaściwą kartę pacjenta, by skompromitować go w oczach szefa. Znajomi, Serhat i Cem, próbowali wybić mu z głowy kolejne intrygi i namawiali do skupienia się na własnych obowiązkach. Teraz mężczyzna ostatecznie posłucha ich rad i całkowicie zmieni swoje nastawienie. W trakcie szczerej rozmowy z Şengul oznajmi, że walka z Burakiem to przeszłość. Odstawia na boczny tor niezdrowe ambicje i zamierza w pełni oddać się budowaniu swojej kariery.

Zgoda buduje. Burak i Münevver wyjaśniają spory w serialu "Splątane losy"

Stosunki między tą dwójką mają ogromne znaczenie także dla Yasemin. Kobieta niezmiennie zataja przed ukochanym prawdę o swojej rodzinie. Wcześniej zdradziła Şengul, że milczenie w sprawie matki staje się dla niej potężnym ciężarem. Tymczasem Burak postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wyciąga rękę na zgodę. Mężczyzna zakopuje topór wojenny z Münevver i na znak ostatecznego rozejmu zaprasza ją na wspólną kolację. To spotkanie ma ostatecznie oczyścić gęstą atmosferę.

Szantaż i wielkie pieniądze. Remzi naciska na Halila w 58. odcinku

Demony z przeszłości wracają. Halil od dłuższego czasu znajduje się pod ogromną presją ze strony Remziego. Przypomnijmy, że wcześniej padło już z jego ust żądanie zapłaty pięciu milionów za milczenie. Teraz sytuacja staje się krytyczna. Remzi pojawia się ponownie i bez skrupułów zastrasza Halila. Bandyta brutalnie domaga się gigantycznej gotówki w zamian za rzekomą ochronę.

Kiedy i gdzie oglądać 58. odcinek serialu "Splątane losy"?

Premiera 58. odcinka tureckiej produkcji odbędzie się w piątek, 2 października 2026 roku. Telewizyjną transmisję zaplanowano punktualnie na godzinę 14:00 na antenie stacji TVP1. Widzowie, którzy przegapią emisję na żywo, znajdą powtórkę epizodu w serwisie streamingowym TVP VOD.

O czym jest serial "Splątane losy"? Poznaj fabułę i obsadę

"Splątane losy" (w oryginale "Bizi Birleştiren Hayat") to popularna turecka telenowela obyczajowa. Główną bohaterką jest zamożna, ale chłodna w obyciu Münevver Ketenci ze Stambułu. Jej ułożone życie wywraca się do góry nogami, gdy pod jej drzwiami zjawia się 5-letnia Mine, która okazuje się jej nieznaną dotąd wnuczką. Münevver rusza na poszukiwania córki Pakize, z którą od lat nie rozmawiała. W tle śledzimy miłosne perypetie pielęgniarki Yasemin oraz lekarza Buraka.

W obsadzie znaleźli się:

Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci

Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan

Emir Gülsever jako Burak

Şerif Bozkurt jako Halil

Yeşim Ceylan jako Ayfer

Doğaç Gözüdeli jako Kerem

Zelal Barlas jako Meltem

İrem Korkmaz jako Ezgi

Nesrin Yıldırım jako Suzan

Elifnaz Sabuncu jako Pınar

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