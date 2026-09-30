Splątane losy, odcinek 58: Koniec rywalizacji Kerema i Buraka? Şengul usłyszy jego deklarację - ZDJĘCIA

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-09-30 15:16

W 58. odcinku serialu "Splątane losy" Kerem składa Şengul ważną deklarację – kończy z rywalizacją na rzecz własnego rozwoju. Tymczasem Yasemin stara się za wszelką cenę ukryć przed szpitalnym personelem swoje zażyłe relacje z Burakiem. Z kolei nad Halilem znów zbierają się czarne chmury, bo powraca bezwzględny Remzi.

Kerem zmienia zdanie. Koniec rywalizacji z Burakiem w 58. odcinku

Wcześniej Kerem dopuścił się podłego sabotażu i podrzucił rywalowi niewłaściwą kartę pacjenta, by skompromitować go w oczach szefa. Znajomi, Serhat i Cem, próbowali wybić mu z głowy kolejne intrygi i namawiali do skupienia się na własnych obowiązkach. Teraz mężczyzna ostatecznie posłucha ich rad i całkowicie zmieni swoje nastawienie. W trakcie szczerej rozmowy z Şengul oznajmi, że walka z Burakiem to przeszłość. Odstawia na boczny tor niezdrowe ambicje i zamierza w pełni oddać się budowaniu swojej kariery.

Zgoda buduje. Burak i Münevver wyjaśniają spory w serialu "Splątane losy"

Stosunki między tą dwójką mają ogromne znaczenie także dla Yasemin. Kobieta niezmiennie zataja przed ukochanym prawdę o swojej rodzinie. Wcześniej zdradziła Şengul, że milczenie w sprawie matki staje się dla niej potężnym ciężarem. Tymczasem Burak postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i wyciąga rękę na zgodę. Mężczyzna zakopuje topór wojenny z Münevver i na znak ostatecznego rozejmu zaprasza ją na wspólną kolację. To spotkanie ma ostatecznie oczyścić gęstą atmosferę.

Szantaż i wielkie pieniądze. Remzi naciska na Halila w 58. odcinku

Demony z przeszłości wracają. Halil od dłuższego czasu znajduje się pod ogromną presją ze strony Remziego. Przypomnijmy, że wcześniej padło już z jego ust żądanie zapłaty pięciu milionów za milczenie. Teraz sytuacja staje się krytyczna. Remzi pojawia się ponownie i bez skrupułów zastrasza Halila. Bandyta brutalnie domaga się gigantycznej gotówki w zamian za rzekomą ochronę.

Kiedy i gdzie oglądać 58. odcinek serialu "Splątane losy"?

Premiera 58. odcinka tureckiej produkcji odbędzie się w piątek, 2 października 2026 roku. Telewizyjną transmisję zaplanowano punktualnie na godzinę 14:00 na antenie stacji TVP1. Widzowie, którzy przegapią emisję na żywo, znajdą powtórkę epizodu w serwisie streamingowym TVP VOD.

O czym jest serial "Splątane losy"? Poznaj fabułę i obsadę

"Splątane losy" (w oryginale "Bizi Birleştiren Hayat") to popularna turecka telenowela obyczajowa. Główną bohaterką jest zamożna, ale chłodna w obyciu Münevver Ketenci ze Stambułu. Jej ułożone życie wywraca się do góry nogami, gdy pod jej drzwiami zjawia się 5-letnia Mine, która okazuje się jej nieznaną dotąd wnuczką. Münevver rusza na poszukiwania córki Pakize, z którą od lat nie rozmawiała. W tle śledzimy miłosne perypetie pielęgniarki Yasemin oraz lekarza Buraka.

W obsadzie znaleźli się:

  • Nilgün Kasapbaşoğlu jako Münevver Ketenci
  • Kayra Aleyna Zabcı jako Yasemin Kardan
  • Emir Gülsever jako Burak
  • Şerif Bozkurt jako Halil
  • Yeşim Ceylan jako Ayfer
  • Doğaç Gözüdeli jako Kerem
  • Zelal Barlas jako Meltem
  • İrem Korkmaz jako Ezgi
  • Nesrin Yıldırım jako Suzan
  • Elifnaz Sabuncu jako Pınar
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Splątane losy odc. 58
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