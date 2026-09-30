Dziedzictwo, odcinek 1044: Nagrania z monitoringu znikną! Aynur straci dowody swojej niewinności - ZDJĘCIA

Aynur traci nadzieję. Nagrania z monitoringu pogrążą ją w 1044. odcinku "Dziedzictwa"?

Sinan nie ustaje w wysiłkach, by oczyścić Aynur z zarzutów. Po tym, jak w poprzednim odcinku „Dziedzictwa” prokurator Baran oskarżył ją o zabicie Ezgi, Sinan postanawia udowodnić jej niewinność, co kontynuuje w 1044. epizodzie. Wydawało się, że przełomem mogą okazać się nagrania z monitoringu, które mogłyby rzucić światło na to, co zaszło w domu ofiary. Szybko wychodzi na jaw, że materiał wideo został uszkodzony, co rodzi podejrzenia o celowe działanie i utrudnia śledztwo.

Aynur popada w coraz większą rozpacz i traci wiarę w to, że zostanie oczyszczona z zarzutów. Na szczęście może liczyć na wsparcie Sinana, który z determinacją szuka sposobów, by obronić swoją gosposię. W 1044. odcinku relacji Aynur i Sinana bacznie przygląda się Burak. Zastanawia go niezłomna postawa prokuratora, który tak zawzięcie walczy o uniewinnienie kobiety.

Gdzie i kiedy oglądać 1044. odcinek "Dziedzictwa"?

Nowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można śledzić każdego dnia o godzinie 16:00 na kanale TVP1. Odcinek 1044. pojawi się na antenie we wtorek, 6 października 2026 roku. Dla tych, którzy przegapią emisję telewizyjną, wszystkie odcinki są udostępniane na platformie streamingowej TVP VOD.

"Dziedzictwo": o czym opowiada serial i kto w nim występuje?

„Dziedzictwo” (w oryginale Emanet) to pełna emocji produkcja o miłości, dramatach i więzach rodzinnych. Historia rozpoczyna się, gdy po śmierci rodziców młody Yusuf trafia pod skrzydła swojego surowego wujka, Yamana. Życie bohaterów komplikuje się, kiedy dołącza do nich Seher, skromna ciotka chłopca. Początkowe spory i intrygi z czasem przeradzają się w uczucie, a relacja między opiekunami staje się dla Yusufa prawdziwym oparciem.

W kolejnych sezonach widzowie są świadkami tragicznych wydarzeń. Yaman Kırımlı umiera, a brzemię wychowania małego Yusufa oraz troska o jego dziedzictwo spadają na Nanę Maryam.

Sytuacja Nany staje się dramatyczna, gdy grozi jej deportacja. Aby temu zapobiec i ochronić Yusufa przed kolejną stratą, w jej życiu pojawia się Poyraz. Bohaterowie decydują się na fikcyjny ślub, a to wymuszone małżeństwo staje się powodem licznych napięć i stopniowo rodzącego się uczucia.

W obsadzie serialu znaleźli się między innymi:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Czy "Dziedzictwo" to dobry serial? Świetny! Nie, ale i tak oglądam Jest okej, ale bez super rewelacji Taki średniak

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