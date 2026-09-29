M jak miłość, odcinek 1945: Serce Marysi nie wytrzyma, kiedy zobaczy Artura z Joanną! Tak dowie się o romansie męża - ZDJĘCIA

Marysia zjawi się w miejscu schadzki Joanny i Artura w 1945 odcinku "M jak miłość"!

W 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia wreszcie dowie się o kolejnym romansie Artura, który w przeszłości już przecież zdradzał ją z kochanką Teresą (Dominika Łakomska), co kobieta już mocno przeżyła. A co gorsze, teraz historia zatoczy koło, gdy Rogowska nakryje męża na kolejnej niewierności, ale tym razem z Joanną. Jak do tego dojdzie?

W 1945 odcinku "M jak miłość" Rogowska zjawi się w przychodni wraz z Kosowskimi - swoją przyjaciółką Judytą i jej ojcem Karolem. Marysia będzie wiedziała, że Artur jest jeszcze w pracy i zechce go poprosić o pomoc dla seniora. Ale finalnie sama będzie jej potrzebowała, bo jeszcze nie będzie wiedziała, że jej mąż nie jest tam sam, a z Joanną...

- Słuchajcie, Artur jest w gabinecie. Poproszę go, może się zgodzi - powie im Marysia.

- Tak? - spyta z radością Judyta, na co jeszcze nieświadoma niczego Rogowska równie chętnie pokiwa twierdząco głową.

Serce Rogowskiej nie zniesie widoku jej męża z kolejną kochanką w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Wszystko przez to, że jak w 1945 odcinku "M jak miłość" Marysia otworzy drzwi drzwi do gabinetu Artura, to nie wytrzyma. Tym bardziej, że na własne oczy zobaczy, jak jej mąż całuje Joannę. Wówczas zszokowana Rogowska wyjdzie stamtąd jak poparzona, od razu złapie się za serce i opadnie na krzesło, czym ogromnie przerazi również jeszcze nieświadomych niczego Kosowskich, którzy natychmiast zaczną ją podtrzymywać.

Zwłaszcza, że w 1945 odcinku "M jak miłość" Rogowska aż nie będzie mogła złapać tchu, przez co Kosowscy zaczną już podejrzewać nawet najgorsze.

- Co się dzieje? Marysia? Mów do mnie - zacznie błagać ją przerażona Judyta.

- Coś z sercem - zmartwi się Karol.

Tak romans Rogowskiego i Dobrzańskiej ujrzy światło dzienne w 1945 odcinku "M jak miłość"!

Chwilę później w 1945 odcinku "M jak miłość" z gabinetu wyjdzie dopinający koszulę Artur, na widok którego jak podaje swiatseriali.interia.pl spanikowana Judyta w pierwszej chwili się ucieszy. Ale jej radość momentalnie minie, gdyż tuż za nim ze środka wybiegnie także ubierająca się pośpieszenie Joanna, przez co zarówno dla niej, jak i jej ojca wszystko stanie się jasne.

- Artur!? Dzięki Bogu, chodź tu do nas! Marysia, ona chyba… - zacznie przerażona Judyta, a gdy zobaczy Joannę, to nagle urwie i zdoła wydusić z siebie tylko - O Boże...

- No pięknie… pięknie… - skwituje Karol.

W tym momencie w 1945 odcinku "M jak miłość" Artur spróbuje zbliżyć się do Marysi, ale oczywiście zdradzona Rogowska nie będzie chciała ani go słuchać, ani oglądać. Zraniona żona popędzi swojego niewiernego męża, który zdradzi ją po raz kolejny. I nic dziwnego, że jej serce tak na to zareaguje. Ale spokojnie, bo Marysia przeżyje. Choć wcale nie będzie jej łatwo...

- Marysiu…?! - zacznie Artur, ale żona nawet nie pozwoli mu dokończyć - Nie! Nie chcę z tobą rozmawiać. Zostaw mnie!!! Słyszysz? Zostaw mnie!

Kiedy 1945 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1945 "M jak miłość" będzie miał emisję w poniedziałek, 5 października 2026, o godz. 20.50 w TVP2.