Barwy szczęścia, odcinek 3416: Weronika nie spodoba się matce Modrzyckiego?! Pierwsze spotkanie skończy się fatalnie

Matka Modrzyckiego w 3416 odcinku "Barw szczęścia" wróci z nim do Warszawy! Od razu zacznie krytykować jego życie

W 3416 odcinku "Barw szczęścia" powrót Błażeja do stolicy okaże się sporą niespodzianką. Modrzycki przez pewien czas będzie próbował łączyć pracę w redakcji z opieką nad matką w Szczecinie, co zacznie coraz bardziej komplikować jego codzienne życie. Seniorka po złamaniu nogi będzie potrzebowała pomocy, dlatego dziennikarz zacznie nawet rozważać, czy nie powinien na dłużej podporządkować wszystkiego właśnie jej. Ostatecznie to jednak matka pojawi się z nim w Warszawie i szybko pokaże, że nie będzie jedynie cichym gościem w życiu syna.

Modrzycka praktycznie od pierwszych chwil zacznie przyglądać się temu, jak Błażej funkcjonuje na co dzień. I najwyraźniej niewiele z tego, co zobaczy, przypadnie jej do gustu. Kobieta w 3416 odcinku "Barw szczęścia" zacznie surowo oceniać dotychczasowy styl życia syna, nie szczędząc mu krytycznych uwag. Błażej może więc bardzo szybko pożałować, że rodzinne pojednanie zaczęło nabierać aż tak intensywnego tempa... Tym bardziej że w 3416 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki dopiero będzie próbował na nowo budować relację z matką po latach wzajemnego oddalenia. Ich wspólna przeszłość nie będzie należała do łatwych, a wiele dawnych ran wciąż pozostanie niezagojonych. Błażej będzie chciał pomóc chorej matce i nadrobić stracony czas, ale szybko może się przekonać, że oznacza to również wpuszczenie jej bardzo głęboko do swojego obecnego życia. A seniorka wcale nie będzie zamierzała pozostawać jedynie obserwatorką.

Weronika nie spodoba się matce Błażeja?! W 3416 odcinku "Barw szczęścia" oberwie się także jej

W 3416 odcinku "Barw szczęścia" niezręcznie zrobi się wtedy, gdy matka Błażeja zacznie oceniać Weronikę. Ciesielska będzie przecież bardzo ważną częścią życia Modrzyckiego, ale najwyraźniej nie wystarczy to, żeby zyskała automatyczną aprobatę seniorki. Wręcz przeciwnie, matka dziennikarza niemal natychmiast zacznie mieć zastrzeżenia również do niej.

Pierwsza konfrontacja kobiet po powrocie Modrzyckiego do Warszawy może więc wypaść fatalnie. Matka Błażeja nie będzie należała do osób, które gryzą się w język, jeśli coś im się nie podoba. Skoro zacznie ostro krytykować styl życia własnego syna, tym bardziej nie będzie powstrzymywała się przed wyrażeniem opinii na temat jego partnerki. Weronika może szybko zrozumieć, że zdobycie sympatii przyszłej teściowej będzie wyjątkowo trudne.

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