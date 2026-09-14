Barwy szczęścia, odcinek 3398: Celina oszuka Łukasza i przekaże Justinowi dowody przeciwko Karolinie - ZDJĘCIA

Kłamstwo Celiny w 3398 odcinku "Barw szczęścia" uśpi czujność Łukasza?

Śledztwo Celiny Brońskiej przeciwko Karolinie nie skończy się w 3398 odcinku "Barw szczęścia"! Po skopiowaniu danych z telefonu żony Bruna, detektywka będzie musiała znaleźć niezbity dowód na to, że to właśnie ona sfingowała nagranie z monitoringu hotelu Stańskiego, by wrobić Justina w zdradę z Reginą! Przed Celiną jeszcze sporo pracy, bo to wcale nie będzie łatwa sprawa, a zawartość telefonu Karoliny to tylko poszlaki, że ma na sumieniu przestępstwo.

Najpierw jednak w 3398 odcinku "Barw szczęścia" Celina będzie musiała uśpić czujność Łukasza, który zainteresuje się nowym śledztwem partnerki, zacznie ją wypytywać, jakie ma plany i nad czym teraz pracuje.

- Nic takiego. Dłubanina przy kompie... - oszuka go Brońska.

- A przy której sprawie?

- Nieważne! Nie musimy wszystkiego rozkminiać na dwie głowy, bo oszalejemy!

- Co dwie głowy, to nie jedna, nie?

- Nic emocjonującego ci nie ucieka w przeciwieństwie do niewiernej kosmetyczki, która jest gotowa zaraz wyjść z domu i zniknąć ci z radarów! - Celina niemal wypędzi Sadowskiego z mieszkania, by w spokoju zobaczyć, co się kryje w telefonie Karolinie. Przejrzy dane skopiowane z jej komórki i trafi na pewien ślad.

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Czy Celina i Justin pogrążą Karolinę w 3398 odcinku "Barw szczęścia"?

Jeden telefon Celiny w 3398 odcinku "Barw szczęścia" wystarczy, by Justin odetchnął z ulgą, że detektywka coś dla niego ma. Wymknie się z hotelu na spotkanie, co nie umknie uwadze Karoliny. Jednak dość szybko Justina czeka rozczarowanie, bo Celina uprzedzi, że telefon żony Bruna nie wystarczy, by udowodnić jej przestępstwo.

- Jak tam? Mamy jakieś mocne dowody?

- Nie mamy żadnych namacalnych śladów na to, że to Karolina spreparowała filmik z hotelu...

- Ale czekaj, ja zrozumiałem, że coś mamy?

- Poszlaki. Połączenia z nieznanymi numerami telefonów, niektóre internetowe, to są typowe zagrania kogoś kto, kto chce zatrzeć ślady szemranej działalności...

- To rozumiem, że na tej podstawie nie da się jednoznacznie stwierdzić, że za tym deepfakem stoi Karolina?

- Chciałam tylko dać znać, że mamy punkt zaczepienia. Reszta wymaga czasu i niestety środków...

- Cena nie gra roli!

- W takim razie chciałabym, żebyśmy razem przeszli przez dane z jej telefonu. Być może będziesz znał jakieś numery telefonów, coś wykluczysz...

- Kompletnie nic!

- Nie do końca. Znajdziemy dowody! Po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość...

- Ale ja już nie mam cierpliwości! Karolina weszła w moje życie z butami z nienawiści! Jeszcze przy okazji oberwało się Reginie i Frankowi! - powie zrezygnowany Justin.

W 3398 odcinku "Barw szczęścia" Celina uspokoi go, że nie spocznie dopóki nie znajdzie dowodu na to, że Karolina wrobiła go w zdradę. Przeciwko niej wykorzysta jej własną broń - technologię! Detektywka będzie miała plan, jak pogrążyć żonę Bruna w taki sam sposób, jak ona próbuje zniszczyć Justina.

Kiedy 3398 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3398 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 15 września 2026 r. , o godz. 20.05 w TVP2.

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