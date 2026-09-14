Barwy szczęścia, odcinek 3398: Celina oszuka Łukasza i przekaże Justinowi dowody przeciwko Karolinie - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-14 15:19

W 3398 odcinku serialu "Barwy szczęścia" Celina (Orina Krajewska) będzie miała sporo ukrycia przed Łukaszem (Michał Rolnicki)! Nie tylko to, że teraz pracuje nad sprawą na zlecenie Justina (Jasper Sołtysiewicz), ale głównie to, że jej celem jest Karolina (Marta Dąbrowska), żona Bruna, czyli przyjaciela Sadowskiego. W tajemnicy przed nim w 3398 odcinku "Barw szczęścia" Celina przekaże Justinowi, co znalazła na Karolinę, ale oszuka też partnera. Czy to wystarczy, żeby wsadzić ją za kratki? Sprawdź, co się wydarzy!

Kłamstwo Celiny w 3398 odcinku "Barw szczęścia" uśpi czujność Łukasza?

Śledztwo Celiny Brońskiej przeciwko Karolinie nie skończy się w 3398 odcinku "Barw szczęścia"! Po skopiowaniu danych z telefonu żony Bruna, detektywka będzie musiała znaleźć niezbity dowód na to, że to właśnie ona sfingowała nagranie z monitoringu hotelu Stańskiego, by wrobić Justina w zdradę z Reginą! Przed Celiną jeszcze sporo pracy, bo to wcale nie będzie łatwa sprawa, a zawartość telefonu Karoliny to tylko poszlaki, że ma na sumieniu przestępstwo. 

Najpierw jednak w 3398 odcinku "Barw szczęścia" Celina będzie musiała uśpić czujność Łukasza, który zainteresuje się nowym śledztwem partnerki, zacznie ją wypytywać, jakie ma plany i nad czym teraz pracuje. 

- Nic takiego. Dłubanina przy kompie... - oszuka go Brońska.

- A przy której sprawie?

- Nieważne! Nie musimy wszystkiego rozkminiać na dwie głowy, bo oszalejemy!

- Co dwie głowy, to nie jedna, nie?

- Nic emocjonującego ci nie ucieka w przeciwieństwie do niewiernej kosmetyczki, która jest gotowa zaraz wyjść z domu i zniknąć ci z radarów! - Celina niemal wypędzi Sadowskiego z mieszkania,  by w spokoju zobaczyć, co się kryje w telefonie Karolinie. Przejrzy dane skopiowane z jej komórki i trafi na pewien ślad. 

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3398: Karolina nabierze się na podstęp Celiny! Znajdzie jednak jeden haczyk - ZDJĘCIA

Czy Celina i Justin pogrążą Karolinę w 3398 odcinku "Barw szczęścia"?

Jeden telefon Celiny w 3398 odcinku "Barw szczęścia" wystarczy, by Justin odetchnął z ulgą, że detektywka coś dla niego ma. Wymknie się z hotelu na spotkanie, co nie umknie uwadze Karoliny. Jednak dość szybko Justina czeka rozczarowanie, bo Celina uprzedzi, że telefon żony Bruna nie wystarczy, by udowodnić jej przestępstwo.

- Jak tam? Mamy jakieś mocne dowody?

- Nie mamy żadnych namacalnych śladów na to, że to Karolina spreparowała filmik z hotelu...

- Ale czekaj, ja zrozumiałem, że coś mamy?

- Poszlaki. Połączenia z nieznanymi numerami telefonów, niektóre internetowe, to są typowe zagrania kogoś kto, kto chce zatrzeć ślady szemranej działalności...

- To rozumiem, że na tej podstawie nie da się jednoznacznie stwierdzić, że za tym deepfakem stoi Karolina?

- Chciałam tylko dać znać, że mamy punkt zaczepienia. Reszta wymaga czasu i niestety środków...

- Cena nie gra roli!

- W takim razie chciałabym, żebyśmy razem przeszli przez dane z jej telefonu. Być może będziesz znał jakieś numery telefonów, coś wykluczysz...

- Kompletnie nic!

- Nie do końca. Znajdziemy dowody! Po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość...

- Ale ja już nie mam cierpliwości! Karolina weszła w moje życie z butami z nienawiści! Jeszcze przy okazji oberwało się Reginie i Frankowi! - powie zrezygnowany Justin.

W 3398 odcinku "Barw szczęścia" Celina uspokoi go, że nie spocznie dopóki nie znajdzie dowodu na to, że Karolina wrobiła go w zdradę. Przeciwko niej wykorzysta jej własną broń - technologię! Detektywka będzie miała plan, jak pogrążyć żonę Bruna w taki sam sposób, jak ona próbuje zniszczyć Justina. 

Kiedy 3398 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3398 "Barw szczęścia" będzie miał premierę we wtorek, 15 września 2026 r. , o godz. 20.05 w TVP2.  

Barwy szczęścia odc. 3398. Celina (Orina Krajewska), Justin (Jasper Sołtysiewicz)
Galeria zdjęć 13
Barwy szczęścia. Celina załatwi Karolinę! Ukradnie jej telefon

Polecany artykuł: