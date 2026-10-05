Barwy szczęścia, odcinek 3413: Celina dostarczy Justinowi kluczowy dowód przeciwko Karolinie! Teraz ją załatwi - ZDJĘCIA

Celina znajdzie wspólnika Karoliny w 3413 odcinku "Barw szczęścia"

Dni Karoliny na wolności w 3413 odcinku "Barw szczęścia" będą policzone, a Celina nie spocznie dopóki, nie znajdzie dla Justina dowodu, który wystarczy, żeby wsadzić Stańską za kratki. Bo nie ma wątpliwości co do tego, że to przebiegła intrygantka, która dopuściła się przestępstwa, żeby pozbyć się Justina z hotelu Bruna. Nie zważając na to, że Bruno to przyjaciel Łukasza (Michał Rolnicki), zdeterminowana detektywka będzie dalej prowadzić śledztwo przeciwko Karolinie.

W końcu w 3413 odcinku "Barw szczęścia" Justin zobaczy na nagraniu od Karoliny twarz specjalisty od AI, deep fake'ów, wspólnika Karoliny, który na jej zlecenie zmontował filmik z monitoringu hotelu Stańskiego, na którym niby widać zdradę Justina z Reginą (Kamila Kamińska).

- To jest ten...

- Jak ty go znalazłaś?

- Ludzie polecają sobie takich fachowców na zamkniętych forach. Mam swoje wejścia...

- Jestem ciekaw, jak Karolina trafiła na takiego typa - zacznie zastanawiać się Justin. - Tego jeszcze nie wiem... Ale dowiem się.

- Cieszę się, że Karolina mi za to zapłaci!

- Już niedługo… - obieca mu Celina.

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Karolina wpadnie w szał, kiedy Justin się jej postawi w 3413 odcinku "Barw szczęścia"

Niczego nieświadoma Karolina w 3413 odcinku "Barw szczęścia" zadzwoni do Justina z pretensjami, że wyszedł z hotelu i zaniedbuje swoje obowiązki. Ale Skotnicki już nie będzie się bał gróźb żony Bruna. Postawi się jej, wiedząc o tym, że może ją załatwić razem z Celiną w każdej chwili.

- Kiedy będziesz?

- Jak wrócę, to będę...

- Tobie się chyba coś pomyliło! Naprawdę nie wiesz, z kim rozmawiasz?

- Dobrze wiem, do kogo mówię. Do kogoś, kto zaraz będzie miał problemy...

- A ty się dobrze czujesz w ogóle?! - zacznie wrzeszczeć Karolina i nawet Bruno jej nie powstrzyma.

Tak w 3413 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz dowie się, że Celina szpieguje Karolinę

Z kolei Łukasz w 3413 odcinku "Barw szczęścia" podsłucha rozmowę Celiny i Justina przez telefon i tak dowie się, że jego partnerka wykorzystała jego przyjaźń z Brunem do śledztwa przeciwko Karolinie. Po cichu szpieguje Stańskich, a nawet specjalnie zaprosiła ich na kolację, żeby mieć Karolinę na oku.

- Wzięłaś zlecenie Justina?

- Może lepiej nie zadawaj pytań, na które nie chcesz usłyszeć odpowiedzi…

- Mieliśmy nie łączyć pracy i życia prywatnego!

- Ktoś mu zrobił krzywdę, w takich sytuacjach nie odmawiam...

- Mógł szukać pomocy gdzie indziej, nie jesteś jedyna na rynku! Poza tym boli mnie, że się nie zastanowiłaś, w jakim położeniu mnie to stawia wobec przyjaciela!

- Bruno nic ci nie może zarzucić…

- Teraz już może, bo niestety słabo się maskujesz, pani detektyw! - Łukasz nie będzie w stanie pojąć, że Celina to przed nim ukryła.

Kiedy 3413 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3413 "Barw szczęścia" będzie emitowany we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Rodzina Pyrków nie pozbędzie się narkomana Adama!

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