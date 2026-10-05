Barwy szczęścia, odcinek 3429: Nowa miłość Oliwki coraz bliżej?! Hugo zrobi kolejny krok

Hugo coraz bardziej zainteresowany Oliwką! W 3429 odcinku "Barw szczęścia" zaprosi ją na obiad

W 3429 odcinku "Barw szczęścia" znajomość Oliwki z Hugo przestanie ograniczać się wyłącznie do spraw zawodowych. Zbrowska pozna naukowca przy okazji swojego nowego projektu, który zacznie przynosić jej coraz większe sukcesy. Już od początku Hugo zrobi na Oliwce dobre wrażenie. W 3428 odcinku "Barw szczęścia" Zbrowska będzie świętowała przyznanie grantu z całym zespołem. Wśród nich znajdzie się właśnie Hugo - kierownik projektu.

Hugo w 3429 odcinku "Barw szczęścia" wyraźnie będzie chciał spędzić z Oliwką więcej czasu. Zaprosi ją na wspólny obiad, co samo w sobie może jeszcze wyglądać zupełnie niewinnie. W końcu oboje są zaangażowani w ten sam projekt i mają mnóstwo tematów związanych z pracą.Tyle że na obiedzie się nie skończy. Naukowiec pójdzie o krok dalej i zaproponuje Oliwce również wspólnego drinka wieczorem.

Oliwka w 3429 odcinku "Barw szczęścia" zapomni o Tomaszu raz na zawsze?

W 3429 odcinku "Barw szczęścia" zainteresowanie Hugo pojawi się w wyjątkowo ważnym momencie życia Oliwki. Zaledwie wcześniej dziewczyna dowie się od Madzi (Natalia Sierzputowska), że Tomasz spędził noc z Grażyną. Wiadomość będzie dla niej bolesna, bo choć ich relacja się rozpadła, uczucia Zbrowskiej do Kępskiego wcale nie zniknęły z dnia na dzień. Zawodowy sukces i radość z grantu zostaną błyskawicznie przyćmione przez informacje o tym, że Tomasz układa sobie życie z inną kobietą. I właśnie wtedy obok pojawi się Hugo...

W 3429 odcinku "Barw szczęścia" naukowiec nie będzie musiał wiedzieć, jak skomplikowana jest sytuacja uczuciowa Oliwki, żeby wyraźnie pokazać jej swoje zainteresowanie. Najpierw obiad, a później wieczorny drink będą już czymś znacznie bardziej osobistym niż przypadkowa rozmowa w laboratorium czy spotkanie całego zespołu.

Kiedy 3429 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3429 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w środę, 28 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.