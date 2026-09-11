Barwy szczęścia, odcinek 3412: Lucyna sprowadzi do domu Pyrków bezdomnego narkomana! Będzie pionkiem w jej podłej grze - ZDJĘCIA

Lucyna sprowadzi bezdomnego narkomana do domu Pyrków w 4311 odcinku "Barw szczęścia"

W 3411 odcinku „Barw szczęścia” Lucyna wróci wieczorem do domu gospodarzy z niespodziewanym gościem. Adaś będzie bezdomnym narkomanem, którego seniorka sprowadzi do domu Pyrków. Jego obecność nie skończy się jednak na krótkiej wizycie. W 3412 odcinku rodzina nadal będzie musiała znosić obecność mężczyzny. Dla Pyrków sytuacja stanie się wyjątkowo trudna, bo nikt nie będzie przygotowany na to, że w ich domu zamieszka osoba z takim bagażem problemów.

Lucyna po raz kolejny pokaże przy tym, że nie zamierza liczyć się z komfortem Pyrków. Jej decyzja postawi rodzinę w bardzo nieprzyjemnej sytuacji, a Adaś może okazać się kolejnym elementem rozgrywki, którą seniorka prowadzi przeciwko nim.

Hubert zacznie podejrzewać, że Adaś nie pojawił się przypadkiem

Hubert już wcześniej zacznie przyglądać się Lucynie. Kolejne problemy w domu, jej dziwne decyzje i działania podejmowane za plecami Pyrków sprawią, że Pyrka przestanie wierzyć w przypadek. Pojawienie się Adasia tylko zwiększy jego podejrzliwość. Hubert zacznie obserwować Lucynę i próbować ustalić, co naprawdę zamierza. Nie będzie chciał pozwolić, by seniorka bez żadnych konsekwencji sprowadzała do domu kolejne osoby i komplikowała życie jego rodzinie. Lucyna nie będzie jednak zamierzała się tłumaczyć. Wręcz przeciwnie. W końcu to ona oskarży Huberta o nękanie.

Lucyna i Wilk coraz mocniej uderzają w Pyrków

Sam Wilk (Adam Szczyszczaj), nie poprzestanie na próbach pozbycia się Pyrków z domu. Lucyna wykonuje kolejne ruchy, które coraz bardziej destabilizują życie rodziny. Adaś może więc okazać się dla niej bardzo wygodnym pionkiem. Pyrkowie będą musieli tolerować jego obecność, podczas gdy Hubert zacznie coraz mocniej interesować się tym, co Lucyna robi za ich plecami.

W 3412 odcinku „Barw szczęścia” sytuacja jeszcze bardziej się zaostrzy. Hubert będzie chciał poznać prawdę, a Lucyna zamiast odpowiedzieć na jego pytania, spróbuje odwrócić role i zrobić z niego prześladowcę. Tyle że jej kolejne ruchy mogą sprawić, że Hubert jeszcze bardziej nabierze przekonania, że seniorka ma coś do ukrycia.

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