Barwy szczęścia, odcinek 3397: Tak Celina załatwi Karolinę! Ukradnie jej telefon i skopiuje dowody, że wrobiła Justina w zdradę - ZDJĘCIA

Karolina i Bruno na kolacji u Celiny i Łukasza w 3397 odcinku "Barw szczęścia"

Brawurowa akcja Celiny w 3397 odcinku "Barw szczęścia" na zlecenie Justina! Żeby zdobyć dowód na to, że Karolina dopuściła się przestępstwa, że sfałszowała nagranie z monitoringu hotelu, by wrobił Justina z zdradę, detektywka postanowi udawać przyjaciółkę żony Bruna. Bez większego trudu namówi Łukasza, żeby zaprosił Stańskich na kolację, bo od czasu ich ślubu w Las Vegas nie mieli okazji się spotkać. To będzie jednak podstęp Celiny, żeby dostać się do telefonu Karoliny.

Tak Celina wykradnie telefon Karoliny w 3397 odcinku "Barw szczęścia" i skopiuje dane!

W czasie "uroczego" wieczoru w 3397 odcinku "Barw szczęścia" Karolina poda Celinie telefon, by pochwalić się zdjęciami z szalonego ślubu w Stanach Zjednoczonych, nie podejrzewając nawet, jak fatalnie się to dla niej skończy. Bo detektywka nie tylko podejrzy kod odblokowujący telefon, kiedy specjalnie zablokuje komórkę, by Karolina ją przy niej odblokowała. Dzięki temu będzie mogła dostać się do telefonu, nie wzbudzając żadnych podejrzeń.

Chwilę potem w 3397 odcinku "Barw szczęścia" sprytna Celina skorzysta z okazji, że Karolina wyjdzie do łazienki i przechwyci urządzenie. W sypialni od razu podłączy telefon do laptopa i skopiuje wszystkie dane. Także nagranie ukradzione z monitoringu hotelu do zmontowania dowodu zdrady Justina.

W ten sposób w 3397 odcinku "Barw szczęścia" Celina znajdzie w telefonie Karoliny prawdziwe nagranie ze spotkania Justina i Reginy (Kamila Kamińska) w hotelowym lobby, które przebiegło bez żadnych pocałunków! Nagle Karolina zacznie szukać telefonu. Zapyta Bruna i Łukasza, czy go nie widzieli. Zaskoczony Sadowski nie będzie miał pojęcia, że jego partnerka właśnie realizuje swój plan.

Dosłownie w ostatniej chwili Celina podrzuci telefon Karoliny w kuchni, udając, że nic nie wiedziała o jego "zniknięciu".

Nie przegap: Barwy szczęścia. Podstęp Celiny przeciwko Karolinie. Wciągnie w niego Łukasza, który niczego się nie domyśli

Kiedy 3397 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3397 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w poniedziałek, 14 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Zmiany w obsadzie, szokujące sekrety i zwroty akcji!