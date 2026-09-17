Barwy szczęścia, odcinek 3400: Podstęp Lucyny przeciwko Hubertowi. Dlatego postawi takie żądanie - ZDJĘCIA

Histeria Lucyny przez awarię pieca w domu Pyrków w 3400 odcinku "Barw szczęścia"

Spore problemy czekają Pyrków w 3400 odcinku "Barw szczęścia" i żadne z nich się nie domyśli, że to wcale nie pech ich prześladuje, ale Lucyna Zwierzchowska, matka Wilka! Najpierw zaczną walczyć w domu z awarią pieca – zmarznięci i załamani na myśl o dodatkowych kosztach nie tylko naprawy, ale ogrzewania, bo będą się dogrzewać farelkami.

Oliwy do ognia doleje Lucyna, która w 3400 odcinku "Barw szczęścia" wpadnie w histerię, że dom Pyrków, w którym kupiła udziały ją "wykończy".

- Chciałam mieć spokój na stare lata, a dostaje stres i zrujnowane zdrowie! Mój reumatyzm... Jeszcze zapalenia płuc się nabawię. Mam tu przez ten czas zamarzać? - poskarży się seniorka, cytowana przez światseriali.interia.pl.

Przebiegła Lucyna w 3400 odcinku "Barw szczęścia" wytknie Hubertowi i Agacie (Natalia Ziembicka), że to kolejna awaria w tak krótkim czasie. Wcześniej był pożar w piwnicy i zalanie po pęknięciu rur. Ale spory w tym udział miała właśnie Zwierzchowska.

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Lucyna przeniesie się do hotelu Bruna w 3400 odcinku "Barw szczęścia"

Co prawda w 3400 odcinku "Barw szczęścia" Hubert obieca Lucynie, że nie dadzą jej zamarznąć, że nie będzie tak źle, bo załatwią inne ogrzewanie w domu, ale Zwierzchowska i tak nie przestanie narzekać. I skarżyć się, że już chyba się rozchorowała.

- Może wy dacie radę, bo jesteście młodzi. Ale w moim wieku... Ja ryzykuję własnym zdrowiem!

W tym momencie wyrachowana seniorka ogłosi Hubertowi, że na jej zdrowiu nie może oszczędzać i niemal zażąda od Huberta, by na czas awarii zawiózł ją do hotelu Stańskich. A tam cena za noc dochodzi do nawet 300 złotych! Jakby tego było mało, to Pyrka będzie musiał zapłacić za pobyt Lucyny w luksusach, bo ona przecież jest "biedną" emerytką. Tak naciągnie Huberta na kilka tysięcy!

Przeprowadzka Lucyny do hotelu Stańskich w 3400 odcinku "Barw szczęścia" będzie dla niej idealnym lekarstwem na wszystkie dolegliwości. Nagle poczuje się zdrowa jak ryba! Postanowi skorzystać ze SPA, masaży, sauny. Nie licząc się z kosztami. Choć recepcjonista Kajtek (Jakub Dmochowski) uprzedzi Lucynę,że to dość drogie przyjemności, seniorka nie zrezygnuje.

- Macie japoński masaż twarzy kobido? Bardzo go potrzebuję. I od razu zapłacę... - Lucyna poda mu swoją kartę płatniczą.

Tak Lucyna naciągnie Huberta w 3400 odcinku "Barw szczęścia". Nie dowie się, że jest matką Wilka?

Na tym jednak nie koniec, bo Lucyna w hotelu zostanie przez kilka dni. A kiedy Hubert zawiadomi ją, że może już wrócić do domu, bo piec został naprawiony, ona wcale się nie wymelduje. Przypomni Hubertowi, że skoro zapłacił za kolejną dobę, to szkoda by było z tego nie skorzystać.

W nowym sezonie "Barw szczęścia" Hubert jeszcze długo nie dowie się, że Lucyna to matka Wilka i że knuje z nim kolejne intrygi, by przejąć ich dom.

Kiedy 3400 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3400 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w czwartek,17 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

Barwy szczęścia. Tak Lucyna będzie się bawiła w hotelu za pieniądze Huberta!