M jak miłość, odcinek 1941: Mateusz odsłucha ostatnią wiadomość od Bogny. Pożałuje, że Majka rozbiła ich związek? - ZDJĘCIA

Mateusz w 1941 odcinku "M jak miłość" nie powie Majce, że rozstał się z Bogną?

Rozstanie Mateusza z Bogną nie złamie mu serca w 1941 odcinku "M jak miłość", bo dla niego wciąż najważniejszą dziewczyną jest Majka. Tyle, że kolejny raz ukochana Mostowiaka dokona fatalnego wyboru. Da Tomkowi (Chris Cugowski) kolejną szansę, nieświadoma tego, że Mateusz jest do wzięcia, bo Bogna go zostawiła.

Przyjaciele wyjadą razem do Grabiny i w 1941 odcinku "M jak miłość" Mostowiak jak zwykle zwierzy się babci Barbarze (Teresa Lipowska) z miłosnych rozterek. Przyznając, że nie jest już z Bogną, ale to nie przez nią ma złamane serce. Bo nie potrafi się wyleczyć z nieodwzajemnionej miłości do Majki!

- To świetna dziewczyna... Śliczna, pełna wdzięku, bardzo ją lubię, ale…

- Ale Bogna to nie Majka. Nie byłeś w niej zakochany... - Mostowiakowa przejrzy wnuka na wylot.

- Zawsze tak miałaś? Spojrzałaś na kogoś i od razu wszystko wiedziałaś? Tato musiał mieć z tobą przerąbane! Tak naprawdę, mam teraz co innego na głowie... Chcę podgonić z nauką, zdać dobrze egzaminy… Taki mam plan, żeby kiedyś, jak już skończę studia, zostać na uczelni...

- Plany swoje, życie swoje... - oceni Barbara.

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Pożegnalna wiadomość Bogny poruszy Mateusza w 1941 odcinku "M jak miłość"

Ponieważ w Grabinie dojdzie do tragedii, to w 1941 odcinku "M jak miłość" Mateusz i Majka pojadą razem z rannym Jankiem (Jakub Sirko) do szpitala w Warszawie na oddział okulistyki. Czekając na diagnozę lekarza, czy Janek straci wzrok, Mateusz będzie przeżywał własny dramat. Bo właśnie wtedy odsłucha pożegnalną wiadomość od Bogny, którą dziewczyna nagrała mu już po ich rozstaniu.

" Mateusz, nie miałam odwagi ci wczoraj tego powiedzieć... Bardzo się w tobie zakochałam... Myślałam, że może kiedyś też coś poczujesz do mnie, ale już wiem, że to jest niemożliwe. Mimo wszystko chciałabym, żebyś wiedział, że jesteś dla mnie kimś bardzo ważnym. Jeszcze jedno, jakbym mogła ci coś doradzić, to mniej odwagę przed samym sobą przyznać się do swoich uczuć. Życzę ci tego z całego serca..."

W jednej chwili w 1941 odcinku "M jak miłość" Mateusz uświadomi sobie, że skrzywdził Bognę, że tak wspaniała dziewczyna odeszła od niego przez Majkę, która nie jest w stanie zakończyć związku z Tomkiem!

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Kiedy 1941 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r. o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. Mateusz już nie ukryje przed Bogną, że kocha Majkę

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