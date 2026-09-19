Barwy szczęścia, odcinek 3411: Hubert dopadnie Wilka! Chciwy deweloper zacznie mu grozić - ZDJĘCIA

Hubert dorwie Wilka w 3411 odcinku "Barw szczęścia"! Tak przebiegnie ich starcie

Starcie Huberta z Wilkiem w 3411 odcinku "Barw szczęścia" nastąpi tuż po tym, jak Lucyna zniknie, ale naśle na Pyrkę policję, bo oskarży go o nękanie! W jednej chwili stanie się jasne, że matka Wilka nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa, że skoro od początku działają w zmowie, to nie spoczną dopóki przejmą dom Pyrków przy ulicy Zacisznej. Ale Hubert za nic na to nie pozwoli! Dorwie bezwzględnego dewelopera, by pokazać mu, że wcale się go nie boi, że nic nie wskóra!

Podczas decydującej konfrontacji w 3411 odcinku "Barw szczęścia" Hubert z trudem zapanuje nad nerwami! Nie pozwoli na to, żeby Wilk go zastraszył, żeby on i Lucyna posunęli się choćby o krok w realizacji swojego okrutnego planu. Hubert będzie bronił rodzinnego domu, wiedząc doskonale o tym, z kim zadarł.

- Jeśli będę musiał, pójdę do mediów i opowiem, do czego posunął się chciwy deweloper - uprzedzi szalejący z gniewu Pyrka, cytowany przez światseriali.interia.pl.

Jednak Wilk nie pozostanie mu dłużny i posunie się do kolejnych gróźb. - A ja wytoczę panu sprawę o zniesławienie. I puszczę pana z torbami - ostrzeże syn Lucyny. Zobacz też: Barwy szczęścia, odcinek 3411: Lucyna zniknie, kiedy wyda się, że jest matką Wilka, ale oskarży Huberta o nękanie! Policja wkroczy do domu Pyrków - ZDJĘCIA

Jednego Hubert w 3411 odcinku "Barw szczęścia" nie przewidzi, że po zniknięciu Lucyny w ich domu przy Zacisznej pojawi się nowy lokator, następca oszustki. Podstępna Zwierzchowska sprowadzi do Pyrków narkomana Adasia (Kamil Studnicki), tłumacząc Hubertowi i jego rodzinie, że się od nich wyprowadza, ale właśnie on zajmie jej miejsce! To będzie kolejna część planu Wilka i jego matki przeciwko Pyrkom.

Kiedy 3411 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3411 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 2 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2

Barwy szczęścia. Tak Lucyna będzie się bawiła w hotelu za pieniądze Huberta!