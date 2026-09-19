Barwy szczęścia, odcinek 3411: Lucyna zniknie, kiedy wyda się, że jest matką Wilka, ale oskarży Huberta o nękanie! Policja wkroczy do domu Pyrków - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
Agnieszka Pyź
2026-09-19 11:47

Zniknięcie Lucyny w 3411 odcinku serialu "Barwy szczęścia" to nie będzie przypadek! Kiedy wyda się, że jest matką Wilka, Hubert (Marek Molak) bezskutecznie będzie próbował namierzyć oszustkę! Jednak przebiegła Lucyna dosłownie rozpłynie się w powietrzu. I wtedy do domu Pyrków w 3411 odcinku "Barw szczęścia" wkroczy policja. Posterunkowa Daria (Natalia Szczypka) uprzedzi Huberta, że Zwierzchowska włożyła właśnie na niego zawiadomienie, że ją nęka. Nie będzie miała żadnych skrupułów. Do tego nie będzie żadnych dowodów na to, że to ona działała na szkodę Pyrków.

Zniknięcie Lucyny w 3411 odcinku "Barw szczęścia". Oszustka ucieknie do swojego syna Wilka

Lucyna zniknie bez śladu w 3411 odcinku "Barw szczęścia", a Hubert i jego rodzina spróbują dojść do siebie po odkryciu, że Maciej Wilk jest jej synem, że cwany deweloper specjalnie umieścił swoją matkę w ich domu przy Zacisznej, żeby ich stąd przepędzić! Każdy kolejny telefon Huberta do Lucyny pozostanie bez odpowiedzi. Stanie się jasne, że Zwierzchowska najpewniej poszukała schronienia u Wilka! 

Do Pyrków w 3411 odcinku "Barw szczęścia" z trudem dotrze, że Lucyna tylko udawała miłą staruszkę, a tak naprawdę od początku działa w zmowie z Wilkiem. Oni przyjęli ją pod swój dach jak własną babcię, a perfidna oszustka wykorzystała ich naiwność. Teraz, jak podaje światseriali.interia.pl, Hubert, Asia i Agata (Natalia Zambrzycka) dojdą do wniosku, że muszą dorwać Wilka, który stoi za tym podstępem. 

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Policja u Pyrków w 3411 odcinku "Barw szczęścia". Hubert oskarżony o nękanie Lucyny!

Kolejny atak Lucyny na Pyrków w 3411 odcinku "Barw szczęścia" nastąpi, kiedy w drzwiach ich domu stanie policjantka Daria. Posterunkowa Daria Michalak wyjaśni Hubertowi, że Zwierzchowska złożyła zawiadomienie o nękaniu. Na nic się zdadzą tłumaczenia Huberta i Agaty, że to oni są ofiarami Lucyny, która działa bez skrupułów. 

- Pani Lucyna nabyła udziały w naszym domu od mojej siostry. Od momentu, kiedy się wprowadziła, zaczęły zdarzać się wypadki. Dzisiaj wiemy, że to był jej sabotaż - wyjaśni Hubert i opowie jak Lucyna i Wilk robili wszystko, by zmusić go do sprzedaży domu.

Niestety w 3411 odcinku "Barw szczęścia" Hubert nie przedstawi policjantce żadnych dowód, że to Lucyna stoi za wszystkimi nieszczęściami w ich domu: pożarem po wybuchu fajerwerków, zalaniem piwnicy, awarią pieca. 

- Na pewno mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa na naszą szkodę. Całej serii przestępstw. Bo podpalenie to przestępstwo... I chcemy to zgłosić. Formalnie - Hubert nie daruje Lucynie tego, co zrobiła. 

Wojna Huberta z Wilkiem w 3411 odcinku "Barw szczęścia"

To dopiero początek, bo w 3411 odcinku "Barw szczęścia" Hubert pojedzie na spotkanie z Wilkiem i wykrzyczy mu prosto w twarz, że nie uda mu się go zastraszyć.

- Jeśli będę musiał, pójdę do mediów i opowiem, do czego posunął się chciwy deweloper - uprzedzi Wilka wściekły Pyrka. 

- A ja wytoczę panu sprawę o zniesławienie. I puszczę pana z torbami! - zagrozi mu syn Lucyny. 

Kiedy 3411 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3411 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 2 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2. 

Barwy szczęścia. Tak Lucyna będzie się bawiła w hotelu za pieniądze Huberta!