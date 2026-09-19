Barwy szczęścia, odcinek 3411: Lucyna zniknie, kiedy wyda się, że jest matką Wilka, ale oskarży Huberta o nękanie! Policja wkroczy do domu Pyrków - ZDJĘCIA

Zniknięcie Lucyny w 3411 odcinku "Barw szczęścia". Oszustka ucieknie do swojego syna Wilka

Lucyna zniknie bez śladu w 3411 odcinku "Barw szczęścia", a Hubert i jego rodzina spróbują dojść do siebie po odkryciu, że Maciej Wilk jest jej synem, że cwany deweloper specjalnie umieścił swoją matkę w ich domu przy Zacisznej, żeby ich stąd przepędzić! Każdy kolejny telefon Huberta do Lucyny pozostanie bez odpowiedzi. Stanie się jasne, że Zwierzchowska najpewniej poszukała schronienia u Wilka!

Do Pyrków w 3411 odcinku "Barw szczęścia" z trudem dotrze, że Lucyna tylko udawała miłą staruszkę, a tak naprawdę od początku działa w zmowie z Wilkiem. Oni przyjęli ją pod swój dach jak własną babcię, a perfidna oszustka wykorzystała ich naiwność. Teraz, jak podaje światseriali.interia.pl, Hubert, Asia i Agata (Natalia Zambrzycka) dojdą do wniosku, że muszą dorwać Wilka, który stoi za tym podstępem.

Zobacz też: Barwy szczęścia, odcinek 3411: Lucyna sprowadzi do domu Pyrków bezdomnego narkomana! To on zajmie jej miejsce - ZDJĘCIA

Policja u Pyrków w 3411 odcinku "Barw szczęścia". Hubert oskarżony o nękanie Lucyny!

Kolejny atak Lucyny na Pyrków w 3411 odcinku "Barw szczęścia" nastąpi, kiedy w drzwiach ich domu stanie policjantka Daria. Posterunkowa Daria Michalak wyjaśni Hubertowi, że Zwierzchowska złożyła zawiadomienie o nękaniu. Na nic się zdadzą tłumaczenia Huberta i Agaty, że to oni są ofiarami Lucyny, która działa bez skrupułów.

- Pani Lucyna nabyła udziały w naszym domu od mojej siostry. Od momentu, kiedy się wprowadziła, zaczęły zdarzać się wypadki. Dzisiaj wiemy, że to był jej sabotaż - wyjaśni Hubert i opowie jak Lucyna i Wilk robili wszystko, by zmusić go do sprzedaży domu.

Niestety w 3411 odcinku "Barw szczęścia" Hubert nie przedstawi policjantce żadnych dowód, że to Lucyna stoi za wszystkimi nieszczęściami w ich domu: pożarem po wybuchu fajerwerków, zalaniem piwnicy, awarią pieca.

- Na pewno mamy podejrzenie popełnienia przestępstwa na naszą szkodę. Całej serii przestępstw. Bo podpalenie to przestępstwo... I chcemy to zgłosić. Formalnie - Hubert nie daruje Lucynie tego, co zrobiła.

Wojna Huberta z Wilkiem w 3411 odcinku "Barw szczęścia"

To dopiero początek, bo w 3411 odcinku "Barw szczęścia" Hubert pojedzie na spotkanie z Wilkiem i wykrzyczy mu prosto w twarz, że nie uda mu się go zastraszyć.

- Jeśli będę musiał, pójdę do mediów i opowiem, do czego posunął się chciwy deweloper - uprzedzi Wilka wściekły Pyrka.

- A ja wytoczę panu sprawę o zniesławienie. I puszczę pana z torbami! - zagrozi mu syn Lucyny.

Kiedy 3411 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3411 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 2 października 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.