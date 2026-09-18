Barwy szczęścia, odcinek 3406: Tomek załatwi Oliwkę! Zażąda od niej dużych pieniędzy. To kara za koniec ich związku - ZDJĘCIA

Oliwka nie spłaci Tomka w 3406 odcinku "Barw szczęścia". Kępski pokaże, do czego jest zdolny!

Zemsta Tomka na Oliwce w 3406 odcinku "Barw szczęścia" wkroczy w kolejną fazę! Zupełnie jakby Kępski chciał ukarać byłą dziewczynę za to, że go porzuciła, że nie chciała dać mu drugiej szansy. Jakby tego było mało postawiła sprawy jasno - teraz zależy jej tylko na tym, by odkupić udziały Tomka w swojej firmie kosmetycznej "Olive". Nie jest jednak w stanie spłacić go w całości, więc proponowała raty. W rewanżu Kępski zażądał połowy zysków! Jednak na tym nie poprzestanie!

Ciąg dalszy historii nastąpi w 3406 odcinku "Barw szczęścia", kiedy Oliwka przekona się, jak mściwy potrafi być Tomek. Będzie przekonana, że były kochanek w ten sposób chce jej wymierzyć karę za to, że od niego odeszła.

- Nie spodziewałam się tego po tobie! Wykorzystujesz tę sytuację, żeby mnie ukarać za nasze rozstanie?!

- Sama chciałaś, żebyśmy podpisali standardową umowę, bez żadnych ulg, chciałaś być niezależna! Na spłatę będę czekał być może kilka miesięcy. A za taką zwłokę nalicza się odsetki... - uprzedzi Kępski, który w ten sposób załatwi Oliwkę.

- Liczyłam na trochę więcej wyrozumiałości z twojej strony!

- Jestem bardzo wyrozumiały... Idę ci na rękę. To nie jest moja zła wola, tylko standardowe zachowanie w takich sytuacjach. Nie żądam wypłaty zysków od razu, chociaż umowa daje mi takie prawo... Mogę poczekać.

- I zarobić na tym „czekaniu”?

- Odsetki za zwłokę to nie jest zarobek, tylko niwelowanie strat. Jest inflacja, pieniądze tracą na wartości, a mogłyby pracować gdzie indziej... Nasza umowa reguluje wysokość tych odsetek i ja nie chcę nic ponadto! - wyjaśni swoje żądania Tomek.

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Tomek przy Grażynie zapomni o Oliwce w 3406 odcinku "Barw szczęścia"

Wojna Oliwki i Tomka nie skończy się w 3406 odcinku "Barw szczęścia" i nieoczekiwanie włączy się do niej Grażyna (Kinga Suchan). Była ukochana Kępskiego przypadkowo zjawi się w "Feel Good" i dzięki niej chociaż na chwilę zapomni o Oliwce.

- Wszystko w porządku? Masz minę jak zbity pies... Mów, co się dzieje!

- Nic, jestem po prostu... zmęczony. Mam za sobą trudną rozmowę biznesową…

- Tak ciężką, że nie masz nawet siły na jedzenie?

- Samemu nie smakuje... Zjesz ze mną?

Kiedy 3406 odcinek "Barw szczęścia" w TVP2?

Odcinek 3406 "Barw szczęścia" będzie miał premierę w piątek, 25 września 2026 r., o godz. 20.05 w TVP2.

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