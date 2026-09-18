Barwy szczęścia, odcinek 3401: Modrzycki zostawi Weronikę i rzuci pracę? Teraz to matka będzie dla niego najważniejsza

Błażej przekaże Weronice dramatyczne wieści o matce w 3401 odcinku "Barw szczęścia"

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" Modrzycki wróci ze Szczecina, gdzie uda się na kilka dni, aby zająć się chorą matką. Zwłaszcza, że po złamaniu nogi nie będzie ona w stanie sama tego uczynić. Szczególnie, że jak podaje swiatseriali.interia.pl jej stan będzie o wiele gorszy niż mogłoby się wszystkim wydawać.

- Lekarze są dalecy od optymizmu. W tym wieku rekonwalescencja potrwa wiele miesięcy... O ile w ogóle będzie skuteczna - wyzna ukochanej Błażej.

- Nie wspominałeś, że to złamanie było aż tak poważne - zauważy Weronika.

- Bo sam nie wiedziałem - przyzna Modrzycki.

Wtedy w 3401 odcinku "Barw szczęścia" Błażej wyzna ukochanej, że jego matka ma zaawansowaną osteoporozę, co tak naprawdę będzie ją wykluczać z całkowitego powrotu do pełnej sprawności. A to z kolei będzie oznaczać jedno.

- Ona nie da sobie rady sama - zrozumie Błażej.

Modrzyckiemu nie uda się pomóc chorej matce w 3401 odcinku "Barw szczęścia"

Oczywiście, w 3401 odcinku "Barw szczęścia" dziennikarz przyzna, iż namawiał matkę, aby przeniosła się z nim do Warszawy, gdzie mógłby się nią zajmować. Ale ona nie chciała nawet słyszeć o przeprowadzce, co Weronika w pełni zrozumie.

- Ja rozumiem, że ona nie chce. Wiesz, nie przesadza się starych drzew - uzna Ciesielska.

- Tak, ja też to rozumiem. Tylko powiedz mi, co ja mam teraz zrobić? Przecież nie będę codziennie dojeżdżał do Szczecina - stwierdzi Modrzycki.

W tym momencie w 3401 odcinku "Barw szczęścia" Weronika zasugeruje ukochanemu, aby znalazł matce opiekunkę, ale to wcale nie będzie takie proste. Tym bardziej, że okaże się, iż Błażej już wcześniej jej szukał, jednak niestety bezskutecznie.

- Z tym nie jest łatwo. To też nie jest tanie - przyzna jej ukochany.

Ukochany Weroniki zrezygnuje z niej i pracy w 3401 odcinku "Barw szczęścia"?

Wówczas w 3401 odcinku "Barw szczęścia" Weronika domyśli się, że Błażej rozważa już przeprowadzkę do Szczecina, ale boi się jej o tym powiedzieć. Dlatego sama otwarcie go o to zapyta.

- Matka upiera się, że tu nie przyjedzie... - wyjaśni jej Błażej.

- A redakcja? - spyta go Weronika, na co ukochany odpowie, że przecież mógłby pracować zdalnie i raz na jakiś czas przyjeżdżać do Warszawy. Ale Ciesielska będzie innego zdania - Oboje wiemy, że Kornel się na to nie zgodzi.

Jednak dla Błażeja w 3401 odcinku "Barw szczęścia" matka i tak będzie ważniejsza. Do tego stopnia, że spojrzy ukochanej prosto w oczy i da jej jasno do zrozumienia, że nie zrezygnuje z seniorki. Zwłaszcza, że nie po to dopiero co ją odzyskiwał, aby znów ją stracić.

- Może będę musiał zrezygnować z pracy - wyjawi jej Modrzycki. Czy tak faktycznie się stanie? Odpowiedź na to pytanie poznamy już niebawem!

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