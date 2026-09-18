Barwy szczęścia, odcinek 3401: Asia i Hubert stracą wszystko? Remont domu pochłonie fortunę!

Dom Pyrków pochłonie majątek! Hubert i Asia w 3401 odcinku "Barw szczęścia" będą mieć poważny problem

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" Hubert i Asia po raz kolejny będą musieli zastanawiać się, ile jeszcze są w stanie dołożyć do naprawy domu. Budynek przy Zacisznej zamiast bezpiecznej przystani zacznie przypominać studnię bez dna. Jeszcze niedawno rodzina mierzyła się z zalaniem i ogromnymi problemami dotyczącymi odszkodowania. Później doszło do pożaru, który przyniósł kolejne szkody. Jakby tego było mało, następnie wysiądzie piec i w środku zrobi się tak zimno, że domownicy będą ratowali się dodatkowym ogrzewaniem.

Dla Huberta i Asi będzie to szczególnie bolesne, bo w 3401 odcinku "Barw szczęścia" każdy następny problem będzie oznaczał kolejną dziurę w domowym budżecie. A przecież nie chodzi wyłącznie o naprawienie jednej usterki. Stary dom będzie wymagał ciągłych inwestycji, a wcześniejsze zniszczenia sprawią, że Pyrkowie zaczną coraz poważniej myśleć o większym remoncie. Tyle że na to potrzeba ogromnych pieniędzy, których rodzina nie będzie miała w nadmiarze.

Lucyna dobije Huberta rachunkami! W 3401 odcinku "Barw szczęścia" urządzi sobie luksusy na jego koszt

W 3401 odcinku "Barw szczęścia" ogromnym problemem Huberta będzie także rachunek, który nabije mu Lucyna. Gdy przez awarię pieca w domu zrobi się przeraźliwie zimno, Zwierzchowska zacznie narzekać na swój stan zdrowia. Przekona go, że jako starsza kobieta nie może mieszkać w takich warunkach, bo jeszcze nabawi się poważnej choroby. W efekcie zażąda przeniesienia do hotelu Stańskich, a Hubertowi zrobi się na tyle głupio, że zgodzi się pokryć koszty jej pobytu.

Szybko okaże się, że to będzie ogromny błąd. Lucyna w 3401 odcinku "Barw szczęścia" ani myśli ograniczać swoje wydatki. Gdy już znajdzie się w luksusowym hotelu, zacznie korzystać ze SPA, sauny, drogich masaży i jedzenia zamawianego prosto do pokoju. Jeszcze chwilę wcześniej będzie przedstawiała się Hubertowi jako biedna emerytka, której nie stać nawet na nocleg, a teraz bez większych wyrzutów sumienia skorzysta ze wszystkiego, co hotel ma do zaoferowania.

Mariusz uratuje Pyrków w 3401 odcinku "Barw szczęścia"! Nie pozwoli, żeby wydali fortunę na piec

Na szczęście w 3401 odcinku "Barw szczęścia" pojawi się ktoś, kto przynajmniej chwilowo zatrzyma finansową katastrofę. Mariusz (Rafał Cieszyński) przyjedzie do Warszawy i dowie się o problemach w domu Pyrków. Gdy usłyszy o zepsutym piecu, nie będzie długo się zastanawiał. Okaże się, że akurat ma potrzebną do naprawy część, więc sam zajmie się awarią.

Barwy szczęścia. Hubert ściągnie oszustkę Lucynę do domu! Puści go z torbami?