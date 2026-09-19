M jak miłość, odcinek 1941: Stęskniona Marysia nie będzie miała na co liczyć! Tak w nocy potraktuje ją Artur po wyjeździe z Joanną - WIDEO

Artur nie prześpi się z Marysią w 1941 odcinku "M jak miłość", bo kochanka go wykończy?

Pierwsza noc Marysi i Artura po jego powrocie z Berlina w 1941 odcinku "M jak miłość" będzie miała smutny finał. Niewierny Rogowski spędzi tak intensywny czas z kochanką w niemieckim hotelu, że kiedy wróci do stęsknionej żony nie okaże jej ani odrobiny czułości. Co więcej, kiedy Marysia zaskoczy Artura pocałunkiem, on wyda się nawet przestraszony tak wylewnym powitaniem. Nie bez powodu. W kuchni zobaczy bowiem prezent od kochanki i będzie musiał ukryć przed Marysią, że to ona Joanny dostał taki "dowód miłości".

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Tęsknota Marysi w 1941 odcinku "M jak miłość" nie będzie miała dla zdradzieckiego Artura większego znaczenia, bo on myślami cały czas będzie z Joanną. Nie odważy się zostawić żony, porzucić rodziny dla młodziutkiej lekarki, ale będzie się coraz bardziej męczył w domu w Grabinie.

Co więcej, kiedy Marysia zacznie opowiadać Arturowi, co działo się w domu pod jego nieobecność, tylko będzie udawał zainteresowanego sprawami najbliższych mu osób.

Tak podle Artur potraktuje Marysię w łóżku w 1941 odcinku "M jak miłość"

W finale 1941 odcinka "M jak miłość" Rogowski szybko położy się do łóżka i od razu zaśnie. Jakby chciał uniknąć nocy z żoną. Odtrącona i coraz bardziej samotna Marysia na próżno spróbuje obudzić męża, żeby chociaż ją pocałował, przytulił. Da mu wyraźnie do zrozumienia, jak bardzo za nim tęskni, lecz Rogowski tylko odwróci się do niej plecami.

- Śpisz? - zapyta Marysia, kiedy spełni się jej najgorszy scenariusz nocy z Arturem.

- Jestem śmiertelnie zmęczony. Nie gniewaj się kochanie, dobrze? - wymamrocze Rogowski, który jeszcze poprzedniej nocy spał w hotelowym łóżku Joanny i wcale nie był wykończony.

Kiedy 1941 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1941 "M jak miłość" będzie miał premierę w poniedziałek, 21 września 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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