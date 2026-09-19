M jak miłość, odcinek 1946: Mateusz i Majka razem na ślubie Natalki. Zostawi dla niego Tomka? - ZDJĘCIA

Majka dziewczyną Mateusza na ślubie jego siostry w 1946 odcinku "M jak miłość"

Ślub Natalki i Adama Karskiego w 1946 odcinku "M jak miłość" będzie ważnym wydarzeniem u Mostowiaków! Niestety nie wszyscy z rodziny panny młodej przyjmą zaproszenie i zjawią się na ceremonii. Na pewno na ślub nie przyjadą z Australii najbliżsi Natalii - ojciec Marek (Kacper Kuszewski) i Ewa (Dominika Kluźniak), a także siostra Ula (Iga Krefft). Ale nie zabraknie brata Natalki - Mateusza, który do Grabiny przyjedzie w towarzystwie ukochanej Majki. To oznacza, że po raz pierwszy pokażą się jako para?

Dramat w rodzinie Majki w 1946 odcinku "M jak miłość" przed ślubem

Nic z tych rzeczy! W 1946 odcinku "M jak miłość" Majka nadal będzie z Tomkiem, któremu dała kolejną szansę, bo Kubicki przekonał ją, że tylko ona się dla niego liczy. Co prawda chce być ojcem dla swojego syna Piotrusia, wychowywać go razem z byłą kochanką Justyną, ale nigdy nie będą tradycyjną rodziną. Co zatem się stanie, że kolejny raz Mateusz będzie przy Majce, kiedy najbardziej będzie go potrzebowała?

Tomek zbyt zajęty opieką nad synem, nie pomoże dziewczynie, kiedy w 1946 odcinku "M jak miłość" w rodzinie Majki rozegra się dramat! Jej młodsza siostra Ola, która ostatnio zawaliła szkołę, teraz ucieknie z domu i matka Majki (Edyta Torhan) nie będzie wiedziała, co robić. Na szczęście Mateusz będzie wspierał Majkę w poszukiwaniach siostry. Kolejny raz udowodni przyjaciółce, że zawsze może na niego liczyć. Na szczęście Ola się znajdzie i wszystko dobrze się skończy.

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Mateusz i Majka najpiękniejszą parą na ślubie w 1946 odcinku "M jak miłość"

Tego dnia Mateusz w 1946 odcinku "M jak miłość" zabierze Majkę i przyjaciela Janka (Jakub Sirko) na ślub Natalki i Adama do urzędu w Gródku, a potem na wesele w siedlisku Lisieckich. Podczas zabawy Mostowiak i jego ukochana będą wyglądali jak najpiękniejsza para. Co nie umknie uwadze babci Barbary (Teresa Lipowska).

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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