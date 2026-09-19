M jak miłość, odcinek 1946: Odrzucony Lipiński wtargnie na ślub Natalki i Adama! Zniszczy jej szczęście - WIDEO

Wątpliwości Natalki przed ślubem z Adamem w 1946 odcinku "M jak miłość"! Nie takiego męża chciała?

Dzień ślub Natalki i Adama w 1946 odcinku "M jak miłość" nie przebiegnie tak, jak to sobie wymarzyła. Do ostatniej chwili panna młoda nie pozbędzie się wątpliwości, czy wychodząc za mąż za Karskiego słusznie postępuje. Rozterki Natalii usłyszy przed jej ślubem tylko ciotka Marysia, której małżeństwo z Arturem Rogowskim (Robert Moskwa) właśnie się rozpadnie. Mimo to Marysia nie da po sobie poznać, że Artur ją zdradził i odszedł do kochanki Joanny (Dominika Sakowicz).

- Myślę sobie, że nam z Adamem będzie dobrze razem. Może nie ma jakiś tam zawrotów głowy, czy szaleństwa, ale z drugiej strony chyba nie o to w życiu chodzi... - przyzna Natalka, która w 1946 odcinku "M jak miłość" nie zrezygnuje ze ślubu!

W ostatnich "Kulisach serialu M jak miłość" Dominika Suchecka uprzedziła widzów, że ślub Natalki i Adama wcale nie oznacza, że jej bohaterka będzie pewna swojej decyzji, że właśnie z nim chce spędzić resztę życia. W głowie namiesza jej bowiem Mikołaj Lipiński, którego odrzuci nie raz, lecz dyrektor nie odpuści.

- Mikołaj ma w sobie coś na pewno bardzo hipnotyzującego, coś silnego, enigmatycznego, co sprawia, że Natalia siłą rzeczy, mimowolnie, wchodzi w tę relację... Wydaje mi się, że być zagrożeniem dla tego racjonalnego, bardziej przemyślanego scenariusza, który gdzieś w głowie ma... - wyjaśniła Suchecka.

- Mikołaj to jest facet, który sporo w życiu przeszedł i szuka jakiegoś nowego miejsca dla siebie. Tak się złożyło, chyba gdzieś tam się trochę zakochał. Jak to wtedy w takich sytuacjach człowiek głupieje i traci kontakt z rzeczywistością. Jeśli dojdzie do ślubu, Mikołaj nie będzie wchodził w drogę temu małżeństwu, ale jak to w życiu bywa, sytuacja może się nagle wymknąć spod kontroli... - dodał Mateusz Kościukiewicz w "Kulisach serialu M jak miłość".

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Natalka i Adam wezmą ślub w 1946 odcinku "M jak miłość", ale Mikołaj Lipiński nie odpuści

Ślub Natalki i Adama w 1946 odcinku "M jak miłość" się odbędzie, ale po ceremonii w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gródku wkroczy właśnie Lipiński. Będzie się kręcił w pobliżu nieprzypadkowo, ale młodej parze wmówi, że to zrządzenie losu, że wtargnął na ich ślub jako nieproszony gość. Od razu złoży nowożeńcom życia, ale jego zachowanie będzie wyjątkowo nie na miejscu

- Świat jest jednak mały… Byłem akurat w pobliżu, w oddziale kuratorium i przez przypadek zobaczyłem znajome twarze. Ale jak to się mówi - w życiu nie ma przypadków, widocznie miałem wam złożyć życzenia... Przede wszystkim miłości… Ale też cierpliwości i wyrozumiałości, obojgu wam się przyda. Zakładam, że niełatwo żyć pod jednym dachem z policjantem… - zażartuje Lipiński, cytowany przez światseriali.interia.pl.

Zniesmaczona Natalka w 1946 odcinku "M jak miłość" wyjaśni Mikołajowi, że nie zaprosili go z Adamem na ślub, bo to uroczystość tylko w gronie rodziny. Dopiero kiedy Karski zostawi ich na chwilę samych, Lipiński wyjaśni, że ślubne życzenia wcale nie są szczere!

- Dziwnie się czuję, bo nigdy nie złożyłem nikomu bardziej fałszywych życzeń…

- Jesteś pijany - rzuci Natalia.

- W życiu nie byłem bardziej trzeźwy - odpowie Mikołaj.

Po ślubie Natalki i Adama w 1946 odcinku "M jak miłość" odrzucony Lipiński zburzy szczęście żony Karskiego sugestią, że to był błąd!

- Nie chciałaś się ze mną spotkać, a teraz jest już za późno. A co, jeśli popełniłaś błąd? Jeśli z kimś innym byłabyś bardziej szczęśliwa? - zapyta Mikołaj i wtedy Natalka każe mu natychmiast odejść.

- Możesz mnie uciszyć, wyrzucić, ale to już niczego nie zmieni. Zawsze będziesz sobie zadawać to pytanie…

Na tym nie koniec, bo w 1946 odcinku "M jak miłość" Adam podejdzie do Natalki, przytuli żonę, dając tym samym Lipińskiemu do zrozumienia, że nie chce go dłużej tutaj widzieć.

Kiedy 1946 odcinek "M jak miłość" w TVP2?

Odcinek 1946 "M jak miłość" będzie miał premierę we wtorek, 6 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

M jak miłość. On przerwie ślub Natalki i Adama Karskiego!