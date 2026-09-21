Na sygnale 923: Róża będzie zagrożeniem dla pacjentów?! Piotr w końcu zauważy, że dzieje się z nią coś złego - ZDJĘCIA

Stan Róży pogorszy się w 923 odcinku "Na sygnale"! Mimo wszystko pojedzie na dyżur

W 923 odcinku "Na sygnale" Róża za wszelką cenę będzie próbowała udowodnić, że potrafi normalnie pracować po traumatycznych wydarzeniach z Leonem (Julian Załuga). Potocka przecież niedawno znalazła się o krok od śmierci, gdy ukochany okazał się niebezpiecznym Śmieszkiem, podał jej narkotyk, a następnie odkręcił gaz w mieszkaniu... Ratownicy z Leśnej Góry w ostatniej chwili ruszyli jej na pomoc, ale dramat pozostawił po sobie znacznie poważniejsze ślady, niż początkowo będzie się wydawało.

W 923 odcinku "Na sygnale" stanie się jasne, że sam powrót do pracy nie oznacza jeszcze powrotu Róży do normalności. Już wcześniej koledzy będą mieli wątpliwości, czy Potocka nie pojawiła się w bazie zbyt wcześnie. Ona sama będzie jednak przekonywała, że chce pracować i nie potrzebuje specjalnego traktowania.

Róża w 923 odcinku "Na sygnale" popełni błąd podczas akcji?! Piotr zacznie się bać o pacjentów

Zespół doktora Vicka w 923 odcinku "Na sygnale" dostanie wezwanie do szkoły. Podczas apelu nagle zemdleje kilkoro dzieci, więc ratownicy początkowo będą musieli ustalić, co właściwie doprowadziło do zbiorowego zasłabnięcia. Sytuacja zacznie robić się coraz bardziej dramatyczna, gdy kolejne osoby zaczną wykazywać niepokojące objawy. Wszystko będzie wskazywało na zatrucie narkotykami. Ratownicy znajdą się więc w samym środku poważnej akcji, podczas której każda pomyłka może mieć ogromne konsekwencje.

I właśnie wtedy w 923 odcinku "Na sygnale" zachowanie Róży zacznie szczególnie niepokoić Piotra. Strzelecki będzie obserwował koleżankę i w końcu zorientuje się, że Potocka nie zachowuje się jak zwykle. Nie będzie chodziło już wyłącznie o smutek po traumie czy zwyczajne rozkojarzenie. Róża będzie sprawiała wrażenie osoby, która nie do końca kontroluje to, co się z nią dzieje. Piotr zacznie więc bacznie przyglądać się każdemu jej ruchowi.

"Na sygnale": Piotr powie Martynie prawdę o Róży! Potocka nie będzie mogła dłużej ukrywać problemu

W 923 odcinku "Na sygnale" Piotr zdecyduje się powiedzieć o swoich obawach Martynie (Monika Mazur). Gdy Róża popełni błąd, Strzelecki uzna, że sytuacja zaszła za daleko, żeby zachować ją tylko dla siebie. Porozmawia z żoną o tym, co zauważył i zacznie zastanawiać się, co powinni zrobić z Potocką. Sama Martyna będzie przecież znała Różę bardzo dobrze i także będzie wiedziała, jak ogromnym wstrząsem były dla niej wydarzenia z Leonem...