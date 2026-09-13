Na sygnale, odcinek 920: Rodzice Mileny urządzą Banachowi piekło! W domu dojdzie do ostrej bójki - ZDJĘCIA

Czarek będzie przerażony spotkaniem rodziców Mileny w 920. odcinku "Na sygnale"

Wiktor i Anna przygotują się na pierwsze oficjalne spotkanie z rodzicami Mileny. Maria (Karolina Lutczyn) i Jan (Rafał Ostrowski) odwiedzą ich w domu, a Czarek od początku będzie mocno przejęty wizytą. Szybko okaże się, że obawy związane z rodzinnym spotkaniem nie są bezpodstawne.

Początkowo rozmowa będzie przebiegała spokojnie. Rodzice Mileny zaczną jednak poruszać temat związku młodych i zasugerują, że najwyższa pora pomyśleć o ślubie.

- Te nasze dzieci tak tam bez sakramentu…

- Rodzina to jednak rodzina. Jak już ciasto w piekarniku, to trzeba to może... sformalizować?

Ich zdaniem rodzina powinna zostać formalnie przypieczętowana. Wiktor nie będzie chciał wywierać na młodych żadnej presji.

- To dorośli ludzie. Nie zamierzamy ich pchać w żadną stronę. Jeśli postanowią wziąć ślub – świetnie. Jeśli nie – to nie, to ich wybór. My tu jesteśmy od wspierania, nie od decydowania...

Dla Wiktora najważniejsze będzie wspieranie bliskich, a nie podejmowanie decyzji za nich.

Rozmowa o szczepieniach wywoła prawdziwą burzę w 920. odcinku "Na sygnale"

To jednak dopiero początek problemów. Atmosfera podczas spotkania gwałtownie się pogorszy, gdy Maria i Jan ujawnią swoje poglądy dotyczące szczepienia dzieci. Rodzice Mileny okażą się przeciwni szczepieniom, a pandemię będą przedstawiać jako kłamstwo lekarzy i władz.

Dla Wiktora, który jako lekarz doskonale zdaje sobie sprawę z powagi takich twierdzeń, będzie to wyjątkowo trudne do zaakceptowania. Rozmowa szybko przestanie być spokojną wymianą poglądów. Padną oskarżenia pod adresem medyków, a Jan zasugeruje, że lekarze mieli otrzymywać pieniądze za publikowanie informacji dotyczących COVID-19.

- Przecież wam za to płacili… Za każdy wpis „covid” była premia, co?

Banach nie pozostanie obojętny na takie słowa. Poczuje się osobiście zaatakowany, zwłaszcza że oskarżenia będą padały przy jego własnym stole.

- Nazywa mnie pan oszustem i łapówkarzem przy moim stole?!

- Myślisz, że jak masz dyplom na ścianie, to możesz nam wciskać kit i jeszcze nas rozstawiać po kątach?!

Wiktor straci cierpliwość w 920. odcinku "Na sygnale. Dojdzie do rękoczynów

W pewnym momencie emocje sięgną zenitu. Jan nie tylko zakwestionuje wiedzę Wiktora, ale także zarzuci mu, że wykorzystuje swój lekarski autorytet, by narzucać innym własne zdanie. Dla Banacha będzie to zdecydowanie za dużo. Spokojne do tej pory spotkanie zamieni się w ostrą awanturę. Wzajemne pretensje szybko przerodzą się w otwarty konflikt, a sytuacja wymknie się spod kontroli. W pewnym momencie dojdzie nawet do rękoczynów i pięści pójdą w ruch.

"Na sygnale" - data i godzina emisji 919. odcinka

Serial "Na sygnale" emitowany jest od poniedziałku do środy o godz. 21:50 w TVP2. Warto wiedzieć, że we wtorki pokazywane są dwa odcinki, jeden po drugim. Odcinek 920. serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany we wtorek, 15 września o godz. 21:50 w TVP2. Dla tych, którzy wolą oglądać seriale w sieci, wszystkie odcinki serialu "Na sygnale" dostępne są również w TVP VOD.

"Na sygnale" – opis serialu i obsada

„Na sygnale” to serial opowiadający o pracy ratowników medycznych, którzy każdego dnia ruszają na pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Każda interwencja wymaga od nich szybkich decyzji, opanowania i współpracy. Równocześnie bohaterowie mierzą się z własnymi problemami, trudnymi relacjami i rodzinnymi komplikacjami. Ich życie prywatne często przeplata się z pełną emocji pracą.

W serialu "Na sygnale" występują m. in.:

Wojciech Kuliński jako Wiktor Banach

Dariusz Wieteska jako Piotr Strzelecki „Strzelba”

Monika Mazur-Chrapusta jako Martyna Kubicka-Strzelecka

Tomasz Piątkowski jako Artur Góra

Lea Oleksiak jako Anna Reiter-Banach

Hubert Jarczak jako Beniamin Vick

Paulina Zwierz jako Julia „Britney” Kowalczyk

Kamil Wodka jako Gabriel Nowak „Nowy”

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