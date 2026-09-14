Na sygnale, odcinek 921: Wielki powrót Róży do pracy! Koledzy będą mieli poważne obawy

Róża wróci do pracy w 921 odcinku "Na sygnale"! Koledzy nie będą przekonani, czy jest już na to gotowa

W 921 odcinku "Na sygnale" pojawienie się Róży w bazie będzie oznaczało dla ratowników naprawdę ważny moment. Potocka jeszcze niedawno była przecież w śmiertelnym niebezpieczeństwie przez Leona, który kompletnie stracił kontakt z rzeczywistością. Obsesyjnie zazdrosny mężczyzna był gotów odebrać życie nie tylko sobie, ale również Róży. Choć ratowniczka przeżyła koszmar, jego skutków nie będzie można po prostu wymazać. Tym bardziej że praca w pogotowiu sama w sobie każdego dnia będzie wymagała od niej ogromnej odporności psychicznej.

Róża w 921 odcinku "Na sygnale" nie będzie jednak chciała dłużej pozostawać z boku. Zdecyduje się na powrót do swoich obowiązków i znów założy ratowniczy uniform. Dla niej będzie to ważny krok w stronę normalności, ale przyjaciele spojrzą na tę decyzję znacznie ostrożniej. Koledzy będą dobrze pamiętali, przez co przeszła, dlatego zamiast po prostu cieszyć się, że Potocka znów jest z nimi, zaczną zastanawiać się, czy nie wróciła zdecydowanie za szybko.

Pierwszy dyżur Róży w 921 odcinku "Na sygnale" zamieni się w poważny sprawdzian! Potocka ruszy na akcję z Sonią

W 921 odcinku "Na sygnale" Róża bardzo szybko dostanie okazję, żeby pokazać, czy rzeczywiście jest gotowa wrócić na pełne obroty. Na dyżur pojedzie razem z Sonią (Natalia Rewińska) i już jedno z pierwszych wezwań okaże się naprawdę niebezpieczne. Ratowniczki trafią na podziemny parking, gdzie będą musiały pomóc kobiecie zatrutej spalinami. W zamkniętej przestrzeni sytuacja będzie wymagała od nich szybkiego działania i pełnego skupienia.

"Na sygnale": Róża naprawdę poradzi sobie po dramacie z Leonem?! To może nie być koniec jej problemów

W 921 odcinku "Na sygnale" sam powrót do karetki nie będzie jeszcze oznaczał, że Potocka zostawiła całą traumę za sobą. Róża będzie bardzo chciała odzyskać swoje dawne życie, ale nie wszystko będzie zależało od jej determinacji. To, co zrobi jej Leon, będzie zbyt poważne, żeby po prostu o tym zapomnieć. Ratowniczka będzie przecież musiała mierzyć się ze świadomością, że człowiek, któremu ufała, był gotowy doprowadzić do tragedii.

Jej współpracownicy słusznie zaczną więc zastanawiać się, czy Potocka nie próbuje przyspieszać swojego powrotu do normalności. Róża w 921 odcinku "Na sygnale" będzie chciała pokazać, że nadal jest silna i samodzielna, ale trauma może dawać o sobie znać także wtedy, gdy pozornie wszystko będzie wyglądało dobrze.

Na sygnale ZWIASTUN. Beata dołączy do ekipy ratowników. Nowy już do nich nie wróci?