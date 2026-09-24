Na sygnale, odcinek 934: Martyna odejdzie z pogotowia?! Nowo poznany Łukasz złoży jej kuszącą ofertę

Martyna pozna Łukasza podczas trudnej akcji! W 934 odcinku "Na sygnale" uratuje pacjenta z rozwarstwieniem aorty

W 934 odcinku "Na sygnale" Martyna wyruszy na kolejny dyżur razem z Sonią. Ratowniczki dostaną wezwanie do pacjenta, którego stan szybko okaże się bardzo poważny. Rozpoznają u niego rozwarstwienie aorty, więc sytuacja będzie wymagała ogromnego skupienia i szybkiego działania. Właśnie przy okazji tej interwencji na drodze Strzeleckiej pojawi się zupełnie nowa osoba, bo pozna ona Łukasza. Mężczyzna od początku zrobi na niej dobre wrażenie. Początkowo nic nie będzie wskazywało na to, że przypadkowe spotkanie przy pacjencie może mieć jakiekolwiek konsekwencje dla dalszego życia Strzeleckiej.

Szybko jednak okaże się, że w 934 odcinku "Na sygnale" Łukasz zainteresuje się Martyną nie tylko jako sympatyczną nowo poznaną kobietą. Zobaczy ją podczas pracy, kiedy będzie musiała wykazać się doświadczeniem i opanowaniem przy wyjątkowo niebezpiecznym przypadku. To właśnie wtedy wpadnie na pomysł, który może mocno zaskoczyć ratowniczkę.

Martyna w 934 odcinku "Na sygnale" dostanie nową propozycję pracy

Po zakończeniu interwencji w 934 odcinku "Na sygnale" Łukasz zaproponuje Martynie pracę! Ratowniczka może po raz pierwszy od dawna stanąć przed wyborem, który nie będzie dotyczył pacjenta ani kolejnego kryzysu rodzinnego, tylko jej własnej przyszłości. Praca w pogotowiu od lat jest ogromną częścią jej życia. Strzelecka przeżyła w karetce niezliczone dramaty, ratowała ludzi w skrajnych sytuacjach i była związana z zespołem Leśnej Góry niemal od początku swojej historii w serialu.

Tym bardziej propozycja Łukasza w 934 odcinku "Na sygnale" może ją naprawdę zaskoczyć. Martyna nie będzie przecież aktywnie szukała nowego zajęcia. Oferta spadnie na nią właściwie znikąd, podczas zwyczajnego, choć trudnego dyżuru. Czy Martyna przyjmie propozycje pracy od nieznajomego? Dowiemy się niebawem.

Kiedy 934 odcinek "Na sygnale" w TVP2?

Odcinek 934 "Na sygnale" będzie miał emisję piątek, 9 października 2026 roku o godzinie 14:35 na kanale TVP2.

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