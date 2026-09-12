Na sygnale, odcinek 919: Tragiczny finał wizyty Alka w parku linowym! Romek będzie walczył o jego życie - ZDJĘCIA

Alek będzie szukał adrenaliny w 919. odcinku "Na sygnale"

Alek wciąż nie będzie potrafił poradzić sobie z własnymi emocjami p rozstaniu z Britney. Ratownik uzna, że zamiast rozpamiętywać problemy, powinien znaleźć sposób na ich zagłuszenie. Wpadnie więc na pomysł, który dostarczy mu naprawdę dużej dawki adrenaliny. Wraz z Romkiem wybierze się do parku linowego. Początkowo nic nie będzie wskazywało na to, że wyprawa może zakończyć się tragedią. Alek będzie pokonywał kolejne przeszkody, szukając mocnych wrażeń. W pewnym momencie popełni jednak poważny błąd. Alek nagle zorientuje się, że nie jest zabezpieczony. Ostrzeżenie Romka przyjdzie jednak za późno.

– Alek, cholera, ale ty nie jesteś przypięty!...

Ratownik spadnie na ziemię. Dla Romka sytuacja będzie wyglądała wyjątkowo dramatycznie. Przyjaciel nie będzie reagował, a jego stan okaże się bardzo poważny.

– Brak oddechu… Nie czuję tętna… Alek, to nie może się tak skończyć, nie teraz!!!

Romek będzie musiał natychmiast wykorzystać swoje umiejętności, by spróbować uratować kolegę. Czy uda mu się przywrócić Alekowi funkcje życiowe? Odpowiedź przyniesie dopiero 919. odcinek „Na sygnale”.

"Na sygnale" - data i godzina emisji 919. odcinka

Serial "Na sygnale" emitowany jest od poniedziałku do środy o godz. 21:50 w TVP2. Warto wiedzieć, że we wtorki pokazywane są dwa odcinki, jeden po drugim. Odcinek 919. serialu "Na sygnale" zostanie wyemitowany w poniedziałek, 14 września o godz. 21:50 w TVP2. Dla tych, którzy wolą oglądać seriale w sieci, wszystkie odcinki serialu "Na sygnale" dostępne są również w TVP VOD.

"Na sygnale" – opis serialu i obsada

„Na sygnale” to serial opowiadający o pracy ratowników medycznych, którzy każdego dnia ruszają na pomoc osobom znajdującym się w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Każda interwencja wymaga od nich szybkich decyzji, opanowania i współpracy. Równocześnie bohaterowie mierzą się z własnymi problemami, trudnymi relacjami i rodzinnymi komplikacjami. Ich życie prywatne często przeplata się z pełną emocji pracą.

W serialu "Na sygnale" występują m. in.:

Wojciech Kuliński jako Wiktor Banach

Dariusz Wieteska jako Piotr Strzelecki „Strzelba”

Monika Mazur-Chrapusta jako Martyna Kubicka-Strzelecka

Tomasz Piątkowski jako Artur Góra

Lea Oleksiak jako Anna Reiter-Banach

Hubert Jarczak jako Beniamin Vick

Paulina Zwierz jako Julia „Britney” Kowalczyk

Kamil Wodka jako Gabriel Nowak „Nowy”

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Sonda Co, Twoim zdaniem, jest najmocniejszą stroną serialu "Na sygnale"? Realizm i autentyczność Dynamiczna akcja i intrygujące interwencje Wątki osobiste bohaterów Obsada aktorska Humor i lekkość