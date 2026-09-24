Na Wspólnej, odcinek 4286: Wielki zwrot w sprawie ataku na Grega! Jagoda w końcu pęknie - ZDJĘCIA

Greg odzyska przytomność! W 4286 odcinku "Na Wspólnej" zażąda spotkania z Jagodą

W 4286 odcinku "Na Wspólnej" stan Grega poprawi się na tyle, że mężczyzna odzyska przytomność. Kalski od razu będzie chciał zobaczyć córkę. To spotkanie może okazać się jednym z najtrudniejszych momentów dla Jagody, która od czasu dramatycznych wydarzeń w domu będzie żyła z ogromnym sekretem. Na oddziale pojawi się również Robert Tadeusiak (Dariusz Wnuk). Policjant będzie chciał jak najszybciej przesłuchać Grega i dowiedzieć się od niego, jak wyglądały ostatnie chwile przed ugodzeniem nożem. Lekarka nie pozwoli jednak na rozmowę ze względu na stan pacjenta. Robert szybko zainteresuje się więc Jagodą.

Tadeusiak będzie chciał porozmawiać właśnie z córką Kalskich, ale natychmiast w 4286 odcinku "Na Wspólnej" sprzeciwi się temu Weronika. Roztocka doskonale będzie pamiętała, że Ewelina kategorycznie nie chciała, by dziewczyna została wciągnięta w śledztwo. Już wcześniej Kalska błagała prawniczkę, żeby trzymała Jagodę jak najdalej od sprawy i nie pozwoliła na jej przesłuchanie.

Jagoda w 4286 odcinku "Na Wspólnej" zostanie sama z Gregiem! Po spotkaniu wybiegnie z płaczem

W 4286 odcinku "Na Wspólnej" Jagoda ostatecznie zdecyduje się zobaczyć z ojcem. Sama świadomość, że Greg przeżył i odzyskał przytomność, wywoła w niej ogromne emocje. Przecież to właśnie ona była świadkiem chwili, gdy sytuacja pomiędzy rodzicami zamieniła się w walkę o życie Eweliny. Greg zaatakuje żonę w łazience. Kalski zacznie dusić Ewelinę, a następnie spróbuje topić ją w wannie. Jagoda usłyszy zamieszanie, chwyci za nóż i ruszy ratować matkę. Dziewczyna zobaczy, że Ewelina sama nie jest w stanie poradzić sobie z dużo silniejszym mężem.

Do tej pory w "Na Wspólnej" pełna prawda o tym, co wydarzyło się chwilę później, pozostanie ukryta. Podejrzenia spadną na Ewelinę. Kalska nie będzie chciała, żeby ktokolwiek przesłuchiwał jej córkę, a sama znajdzie się w bardzo trudnym położeniu. Wszystko zacznie wyglądać tak, jakby to ona zaatakowała Grega i później próbowała usunąć ślady z narzędzia.

Wielki zwrot w sprawie Kalskich! Jagoda będzie gotowa powiedzieć całą prawdę

W 4286 odcinku "Na Wspólnej" przyznanie się Jagody nie zakończy jednak automatycznie całego dramatu. Wręcz przeciwnie, otworzy nowy etap sprawy. Weronika będzie już wiedziała, że nastolatka ugodziła ojca w chwili, gdy broniła Eweliny, ale pozostanie jeszcze pytanie, co dokładnie stało się później i dlaczego z noża usunięto wszystkie ślady.

Kiedy 4286 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4286 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 30 września 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

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