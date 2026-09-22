Na Wspólnej, odcinek 4281: Ewelina odda córkę Weronice i Nalepie! Będzie miała tylko jedną prośbę - ZDJĘCIA

"Na Wspólnej" odcinek 4281 - wtorek, 22.09.2026, o godz. 20.15 w TVN

W 4281 odcinku "Na Wspólnej" życie dźgniętego nożem Grega wciąż będzie wisiało na włosku, bo lekarze dalej będą walczyć o jego życie. Jednak zdecydowanie bardziej niż Kalskim, Weronika będzie przejmować się Eweliną, która policja zatrzyma po tragedii w ich domu. Mimo tego, że to ona będzie ofiarą kata, bo w obecności prawniczki wyzna, że mąż znów brutalnie ją pobił, po czym zaczął dusić w wannie, aż w końcu próbował utopić.

W 4281 odcinku "Na Wspólnej" Roztocka z przerażeniem będzie słuchać tej wstrząsającej relacji Kalskiej. Tym bardziej, że nie będzie to pierwszy atak Grega na żonę, a to ona będzie odpowiadać za dźgniecie go nożem w ramach obrony. O ile rzeczywiście w ogóle to ona zada mu cios, bo przecież to Jagoda zjawi się z nim w łazience i rzuci się na ojca, gdy ten będzie topił jej matkę. Ale policja zatrzyma właśnie Ewelinę.

Aresztowana Ewelina poprosi Weronikę, aby zaopiekowała się Jagodą w 4281 odcinku "Na Wspólnej"!

Szczególnie, że nawet, gdyby zrobiła to Jagoda, to Ewelina najpewniej i tak wzięłaby winę na siebie, aby chronić córkę. Dlatego w 4281 odcinku "Na Wspólnej" poprosi reprezentującą ją Weronikę tylko o to, aby się nią zajęła, gdy Roztocka zechce jej zorganizować pomoc psychiatryczną, widząc, w jak złym jest stanie.

Oczywiście, w 4281 odcinku "Na Wspólnej" prawniczka obieca zająć się jej córką i wspólnie z Lwem zadecydują o tym, aby Jagoda z nimi zamieszkała. I choć niczego jej nie będzie u nich brakować, to jednak Jagoda ogromnie będzie tęskniła za matką. Szczególnie, że także ogromnie będzie bać się o jej los. Dlatego Weronika zorganizuje im krótkie spotkanie w areszcie, aby nieco ją uspokoić. Jednak Ewelina poprosi prawniczkę, aby trzymała ją z daleka od sprawy.

Kalska nie będzie chciała narażać córki w 4282 odcinku "Na Wspólnej"!

Mimo tego, że w 4282 odcinku "Na Wspólnej" zeznania Jagody mogłyby bardzo jej pomóc, co spróbuje uświadomić jej Weronika. Tym bardziej, że przecież córka będzie świadkiem ataku Grega, a także jego wcześniejszego znęcania się psychicznego i fizycznego nad żoną. Jednak Ewelina za wszelką cenę będzie chciała ja uchronić i nie będzie chciała jej do tego mieszać.

Czy to dlatego, że to właśnie Jagoda pchnie ojca nożem, a Ewelina weźmie za to winę na siebie? Szczególnie, że w 4282 odcinku "Na Wspólnej" Kalska kategorycznie zabroni jej przesłuchania, bo 16-latka mogłaby coś powiedzieć...

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