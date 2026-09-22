W poprzednim odcinku Weronika towarzyszyła Ewelinie podczas przesłuchania. Tadeusiak wypytywał Kalską o życie z mężem, a jej opowieść była wstrząsająca. Roztocka przerwała rozmowę, gdy Robert zapytał, dlaczego Ewelina starła ślady z noża, którym ugodziła Grega. Bała się, że kobieta usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa, choć działała w obronie koniecznej. Rozmowę Weroniki z Nalepą przypadkiem usłyszała Jagoda. W tym samym czasie Seba pojechał z Agnieszką i Heblem na mecz do poprawczaka, ale Tomek zniknął przed rozgrywką i spóźnił się na spotkanie. Gdy okazało się, że okradziono drużynę gości, Hebel od razu zaczął podejrzewać Tomka. Brygida przekazała teściom pomysł Jolanty, która chciała pokierować ochroną inwestycji na Wspólnej. Milena stanowczo się temu sprzeciwiła. Baliszewski próbował odciągnąć ją od projektu, proponując jej udział w programie telewizyjnym „Królowe miejskiej dżungli”. Co wydarzy się dalej?

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu

„Na Wspólnej” odcinek 4286 - streszczenie

Kalski odzyska przytomność i zażąda spotkania z córką. Na oddział wpadnie Tadeusiak, który będzie chciał przesłuchać Grega, ale lekarka nie wyrazi na to zgody. Policjant spróbuje więc porozmawiać z Jagodą. Weronika zaprotestuje, a Robert wpadnie w złość. Dziewczyna pójdzie do Kalskiego, lecz po chwili wybiegnie z sali zapłakana. Jagoda przyzna Roztockiej, że dźgnęła ojca nożem, broniąc mamy. Agnieszka usłyszy, jak Ryszard każe Sebastianowi obserwować Tomka, i zażąda wyjaśnień. Pozna prawdę o problemach, które chłopak dotąd ukrywał. Seba przyłapie go na sprzedaży paserowi łupów skradzionych podczas meczu. Ilona będzie kpić z udziału Mileny w programie telewizyjnym. Gdy Bożydar dowie się, że jego żona ma wystąpić w nim półnaga, poprosi rodzinę, by ją powstrzymała. Na Wspólnej zginą też materiały budowlane, a Kluskowa podejrzewać będzie Jolantę o zemstę.

„Na Wspólnej” odcinek 4286 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4286. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w środę, 30 września 2026 roku, o godz. 20:15 w TVN. Tego dnia Jagoda spotka się z ojcem, a później wyzna Weronice prawdę o dramatycznych wydarzeniach w domu.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy opowiadający o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie mierzą się z rodzinnymi problemami, kłopotami w związkach i pracy, a także z konfliktami, chorobami, zdradami oraz powrotami. Losy kilku powiązanych rodzin zmieniają zarówno codzienne sprawy, jak i dramatyczne wydarzenia. W serialu występują m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg