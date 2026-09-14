Na Wspólnej, odcinki 4280-4283: Marta molestowana, Ewelina trafi za kratki po dźgnięciu nożem Grega Kalskiego

Najbliższe epizody serialu o numerach 4280, 4281, 4282 oraz 4283 przyniosą bohaterom kolejne potężne kłopoty. Weronika zaangażuje się w skomplikowaną batalię prawną w obronie Kalskiej. Wspomniana kobieta trafi do aresztu po tym, jak niemal pozbawi życia swojego agresywnego męża. Z kolei Bednarczukowa narazi się na ogromne pośmiewisko na korytarzach szkolnych, ponieważ przez przypadek przekaże uczennicom napisane przez siebie opowiadania o zabarwieniu erotycznym.

"Na Wspólnej" - jak dobrze pamiętasz stare odcinki? Pytanie 1 z 10 Jak zginął Wiktor, brat Michała i Andrzeja? W katastrofie lotniczej W wypadku samochodowym Popełnił samobójstwo Następne pytanie

Równolegle Marta zdecyduje się na powrót do obowiązków zawodowych w redakcji. Tam jednak niemal natychmiast stanie się ofiarą nieodpowiednich zachowań ze strony nowego redakcyjnego kolegi, w którego wciela się debiutujący w obsadzie Aleksander Milicevic. Jednocześnie spory niepokój wzbudzi Dorota. Kobieta zapoznana przez Włodka podczas lotu samolotem obiecała wsparcie przy prowadzeniu baru, jednak jej postępowanie stanie się mocno zagadkowe. Dokładne losy postaci z produkcji emitowanej między 14 a 17 września znajdziecie w poniższych streszczeniach.

Ewelina Kalska trafia w kajdankach do aresztu w 4280 odcinku Na Wspólnej

Przerażona Weronika obawia się o bezpieczeństwo Eweliny, ponieważ Greg zabrał ją z powrotem do ich wspólnego domu. Roztocka bezskutecznie próbuje skontaktować się z kobietą. Milczy również sam Greg, który niespodziewanie opuszcza swój dyżur. Sytuacja nabiera tempa, gdy Ewelina w końcu dzwoni do Weroniki, a w tle słychać bardzo niepokojące odgłosy. Prawniczka natychmiast udaje się do rezydencji Kalskich, gdzie dostrzega ratowników medycznych wynoszących zakrwawionego mężczyznę. Chwilę później funkcjonariusze policji wyprowadzają z budynku zakutą w kajdanki Ewelinę. W tym samym czasie Włodek rozpoczyna współpracę z poznaną niedawno Dorotą, chociaż pojawiają się wątpliwości co do jej uczciwości. Monika nie kryje radości z faktu, że Zięba dzięki nowej znajomej odzyskuje chęci do pracy w lokalu. Zupełnie inne odczucia ma Renata, dla której nagłe zaangażowanie Zakrzewskiej w sprawy jej ojca wydaje się niezwykle podejrzane. Tymczasem Marta przeżywa pierwszą dłuższą rozłąkę z małym synkiem, przygotowując się do poprowadzenia wywiadu telewizyjnego. Mikołaj zapewnia żonę o swoim pełnym wsparciu. W studiu pojawia się ekspert od kryptowalut, który na widok Leśniewskiej próbuje uciec, jednak Baliszewski blokuje mu drogę. Dziennikarka podczas programu na żywo bezlitośnie obnaża finansowe oszustwa gościa, co sprawia, że szef od razu proponuje jej stały powrót do pracy.

Weronika walczy o Ewelinę w 4281 odcinku Na Wspólnej, a Bednarczukowa ukrywa romans

Lekarze toczą dramatyczną walkę o uratowanie życia ugodzonego nożem Grega. Weronika skupia się jednak całkowicie na pomocy Ewelinie. Kalska przebywa w areszcie, gdzie jako swojemu obrońcy relacjonuje koszmarne wydarzenia z domu. Kobieta wyznaje, że mąż ponownie pobił ją do krwi, a następnie usiłował utopić w wannie. Stan psychiczny oskarżonej jest katastrofalny, dlatego Roztocka planuje pilnie zorganizować dla niej pomoc psychiatryczną. Zrozpaczona Ewelina prosi jedynie o zapewnienie opieki jej małoletniej córce. Równocześnie Zięba entuzjastycznie ustala z Dorotą odświeżone menu dla ich wspólnego baru. Gastronom jest zachwycony zaangażowaniem specjalistki od deserów, którą przyprowadziła jego nowa wspólniczka. Autorka kulinarnego bloga o imieniu Elena ostrzega, że bywa trudna w kontaktach międzyludzkich, ale ostatecznie daje się namówić na pieczenie ciast dla lokalu. Niedługo potem Dorota odbiera tajemniczy telefon, podczas którego zachowuje się niezwykle agresywnie. Z kolei Bednarczukowa wyznaje Dance swoje problemy małżeńskie, twierdząc, że partner obawia się jej erotycznych fantazji. Do Zimińskiej przybiega podekscytowana Halinka, która po znalezieniu listów jest pewna nadchodzących oświadczyn ze strony Janusza. Sytuację komplikuje niespodziewane przybycie Teresy na tajne korepetycje, przez co Danka musi ratować sytuację i przedstawić ją jako swoją nową sprzątaczkę.

Nowy prowadzący u boku Marty. Streszczenie 4282 odcinka Na Wspólnej

Weronika wspólnie z Lwem podejmują decyzję o przyjęciu pod swój dach córki Kalskich. Dziewczynka bardzo tęskni za matką, dlatego prawniczce udaje się zorganizować dla nich krótkie widzenie w areszcie. W trakcie spotkania Ewelina czule obejmuje Jagodę i kategorycznie żąda, aby Weronika trzymała jej dziecko z daleka od całego śledztwa. Roztocka tłumaczy, że zeznania dziewczynki mogłyby okazać się kluczowe, ale aresztowana matka absolutnie zabrania przesłuchiwania córki. Tymczasem Marta przy ogromnym wsparciu męża stawia czoła nowym wyzwaniom i wraca do pracy w telewizji. Koledzy z redakcji przyjmują ją bardzo ciepło, jednak szybko okazuje się, że uwaga wszystkich skupia się na nowej gwieździe stacji. Do zespołu dołącza niejaki Fabian Krawiec, a Baliszewski nakazuje Marcie współprowadzenie porannego pasma z tym niezwykle zarozumiałym prezenterem. Taka decyzja wywołuje ogromną wściekłość u Gębowskiego. Z kolei Teresa ustala z Danką szczegóły kolejnych korepetycji Janusza na terenie placówki edukacyjnej. Nauczycielka odrzuca popołudniowe zaproszenie od swojego męża Rafała. Podczas prowadzonych zajęć dochodzi do ogromnego skandalu, ponieważ Teresa przypadkowo rozdaje dwóm uczennicom fragmenty swojej erotycznej powieści razem ze sprawdzianami. Chwilę później na salę wpada wzburzony Rafał, którego reakcja na widok żony uczącej Janusza okazuje się całkowicie nieprzewidywalna.

Igor Nowak na tropie dilera. Szokujące sceny w 4283 odcinku Na Wspólnej

Przebywająca od tygodnia w ośrodku odwykowym Julka kontaktuje się z ojcem i błaga o natychmiastowe zabranie do domu. Nowak błyskawicznie udaje się na miejsce, gdzie musi wysłuchać serii gorzkich wyrzutów ze strony córki. Obecny podczas spotkania terapeuta wyjaśnia, że takie zachowanie wynika wyłącznie z silnego głodu narkotykowego. Specjalista stanowczo podkreśla konieczność kontynuowania terapii. W placówce Igor zapoznaje się z Wiolą, której dziecko również zmaga się z uzależnieniem. Kobieta dodaje mu sił w walce o zdrowie Julki, ale sytuację pogarsza nagła wiadomość od dilera informującego o dostawie nowego towaru. Dziennikarz postanawia za wszelką cenę dopaść przestępcę. Tymczasem Marta podczas nagrań przechodzi trudne chwile z Fabianem, który narzuca programowi skrajnie emocjonalny i agresywny charakter. Sytuacja eskaluje, gdy Krawiec pozwala sobie na fizyczne przekraczanie granic i zaczyna obmacywać koleżankę z pracy. W ich domu Mikołaj pochłonięty opieką nad małym Tymkiem zupełnie ignoruje działania Stefanka. Chłopiec planuje publikację w sieci kompromitujących materiałów wideo z udziałem swojego młodszego brata. Jednocześnie zdesperowana Teresa informuje Dankę o ostatecznym końcu swojej pedagogicznej kariery. Młodzież szybko nagłośniła wpadkę z opowiadaniem i cała społeczność szkolna poznała jej literacki sekret. Prawda dociera również do Rafała, który o dziwo uważa nową pasję żony za niezwykle pociągającą. Południe przynosi kolejny dramat, gdy szukająca Zimińskiej Halina dostrzega przed budynkiem ukochanego Janusza w towarzystwie rzekomej sprzątaczki, co wywołuje u niej ogromny wstrząs.

PRZECZYTAJ TEŻ: M jak miłość, odcinek 1942: Kasia powie Mariuszowi, że to Jakub jest ojcem jej córki? Nie przewidzi, że dopuści się morderstwa!