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W poprzednim odcinku Weronika obawiała się, że Greg skrzywdzi Ewelinę. Gdy Kalska nie odbierała telefonu, a jej mąż nie pojawił się na dyżurze, Roztocka zaczęła się coraz bardziej niepokoić. Ewelina w końcu zadzwoniła, lecz podejrzane odgłosy w tle sprawiły, że Weronika natychmiast pojechała do jej domu. Na miejscu zobaczyła ratowników wynoszących zakrwawionego Grega, a chwilę później policjanci wyprowadzili Ewelinę w kajdankach. Monika cieszyła się, że dzięki Dorocie Zięba znów myśli o pracy w barze, ale Renata nie ufała nagłemu zainteresowaniu kobiety lokalem i Włodkiem. Marta wróciła do studia na wywiad. Mimo stresu zdemaskowała na antenie naciągacza od kryptowalut i dostała propozycję powrotu do pracy.
„Na Wspólnej” odcinek 4281 - streszczenie
Życie Grega, którego żona pchnęła nożem, będzie wisiało na włosku. Lekarze będą walczyć o jego uratowanie, ale Weronika bardziej zmartwi się losem Eweliny. Jako jej obrończyni odwiedzi Kalską w areszcie i wysłucha jej wstrząsającej relacji. Ewelina wyzna, że Greg znów pobił ją do krwi, a potem próbował utopić w wannie. Kalska będzie w złym stanie, dlatego Roztocka będzie chciała zorganizować dla niej pomoc psychiatryczną. Ewelina poprosi ją jednak tylko o zaopiekowanie się córką. Tymczasem Zięba i Dorota zaplanują nowe menu w barze. Znajoma Włodka namówi Elenę, autorkę bloga cukierniczego, do współpracy. W pewnym momencie Dorota odbierze telefon i będzie wyjątkowo nieprzyjemna dla rozmówcy. Danka usłyszy od Teresy, że mąż Teresy boi się jej fantazji seksualnych. Halinka znajdzie listy Janusza i uzna, że mężczyzna szykuje się do oświadczyn.
„Na Wspólnej” odcinek 4281 - kiedy, gdzie i o której oglądać?
4281. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, o godzinie 20:15 w TVN. W centrum wydarzeń znajdą się Greg, walczący o życie po ataku żony, oraz Ewelina przebywająca w areszcie. Weronika spróbuje pomóc Kalskiej, gdy pozna prawdę o przemocy w jej małżeństwie. W odcinku pojawią się też wątki Doroty, Danki i Halinki.
„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada
„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, związki, praca i konflikty. Bohaterowie mierzą się także z chorobami, zdradami oraz powrotami, które często wywracają ich życie do góry nogami. Losy kilku powiązanych rodzin łączą zwykłe sprawy z dramatycznymi wydarzeniami. W serialu występują:
- Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba
- Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc
- Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik
- Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik
- Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska
- Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny
- Robert Kudelski jako Michał Brzozowski
- Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer
- Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska
- Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska
- Jakub Wesołowski jako Igor Nowak
- Lucyna Malec jako Danuta Zimińska
- Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński
- Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka
- Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg