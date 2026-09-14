W poprzednim odcinku Weronika obawiała się, że Greg skrzywdzi Ewelinę. Gdy Kalska nie odbierała telefonu, a jej mąż nie pojawił się na dyżurze, Roztocka zaczęła się coraz bardziej niepokoić. Ewelina w końcu zadzwoniła, lecz podejrzane odgłosy w tle sprawiły, że Weronika natychmiast pojechała do jej domu. Na miejscu zobaczyła ratowników wynoszących zakrwawionego Grega, a chwilę później policjanci wyprowadzili Ewelinę w kajdankach. Monika cieszyła się, że dzięki Dorocie Zięba znów myśli o pracy w barze, ale Renata nie ufała nagłemu zainteresowaniu kobiety lokalem i Włodkiem. Marta wróciła do studia na wywiad. Mimo stresu zdemaskowała na antenie naciągacza od kryptowalut i dostała propozycję powrotu do pracy.

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„Na Wspólnej” odcinek 4281 - streszczenie

Życie Grega, którego żona pchnęła nożem, będzie wisiało na włosku. Lekarze będą walczyć o jego uratowanie, ale Weronika bardziej zmartwi się losem Eweliny. Jako jej obrończyni odwiedzi Kalską w areszcie i wysłucha jej wstrząsającej relacji. Ewelina wyzna, że Greg znów pobił ją do krwi, a potem próbował utopić w wannie. Kalska będzie w złym stanie, dlatego Roztocka będzie chciała zorganizować dla niej pomoc psychiatryczną. Ewelina poprosi ją jednak tylko o zaopiekowanie się córką. Tymczasem Zięba i Dorota zaplanują nowe menu w barze. Znajoma Włodka namówi Elenę, autorkę bloga cukierniczego, do współpracy. W pewnym momencie Dorota odbierze telefon i będzie wyjątkowo nieprzyjemna dla rozmówcy. Danka usłyszy od Teresy, że mąż Teresy boi się jej fantazji seksualnych. Halinka znajdzie listy Janusza i uzna, że mężczyzna szykuje się do oświadczyn.

„Na Wspólnej” odcinek 4281 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4281. odcinek „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany we wtorek, 22 września 2026 roku, o godzinie 20:15 w TVN. W centrum wydarzeń znajdą się Greg, walczący o życie po ataku żony, oraz Ewelina przebywająca w areszcie. Weronika spróbuje pomóc Kalskiej, gdy pozna prawdę o przemocy w jej małżeństwie. W odcinku pojawią się też wątki Doroty, Danki i Halinki.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich codzienność wypełniają rodzinne problemy, związki, praca i konflikty. Bohaterowie mierzą się także z chorobami, zdradami oraz powrotami, które często wywracają ich życie do góry nogami. Losy kilku powiązanych rodzin łączą zwykłe sprawy z dramatycznymi wydarzeniami. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg