W poprzednim odcinku Greg nie przestawał wypominać Ewelinie stłuczki i kosztów naprawy samochodu. Ich rozmowę usłyszała Jagoda, która namawiała matkę, by znalazła pracę i miała własne pieniądze. Ewelina poprosiła o wsparcie Weronikę, ale już sam ten pomysł doprowadził Grega do furii. Dla Kalskiej skończyło się to bardzo źle. Igor zawiózł Julkę do zamkniętego ośrodka terapii uzależnień. Dziewczyna była wściekła, miała głód narkotykowy, nie chciała wejść do środka i wykrzyczała ojcu okropne słowa. Nowak nie ustąpił i zostawił ją na leczeniu, a później użył jej telefonu, by skontaktować się z dilerem. Agnieszka spotkała się z Tworkowskim, starszym bratem swojego podopiecznego. Mężczyzna poprosił, by Tomek w ramach resocjalizacji trafił do służby zieleni. Olszewska się zgodziła, a Hebel obiecał mieć chłopaka na oku. W tym czasie Seba poprowadził pierwszy trening z chłopakami z poprawczaka.

Ta para z "Na Wspólnej" nigdy się nie rozstanie. Aktor wymusił to na twórcach | WYWIAD

„Na Wspólnej” odcinek 4279 - streszczenie

Weronika nie będzie mogła dodzwonić się do Eweliny, więc pojedzie do jej domu. Zastanie tam pobitą Kalską, pogrążoną w rozpaczy, i zabierze ją do siebie. O wszystkim powiadomi Lwa, lecz mężczyzna nie będzie w stanie uwierzyć, że Greg podniósł rękę na żonę. Wkrótce Greg zjawi się po Ewelinę i zacznie przekonywać, że kobieta jest pod wpływem silnych leków. Tymczasem Hebel, zgodnie z obietnicą daną żonie, będzie pilnował Tomka podczas pracy poza ośrodkiem. Nagle pojawi się Żaba i dyskretnie zleci bratu przecięcie przewodów monitoringu kantoru. Ryszard w ostatniej chwili powstrzyma Tomka. Gdy chłopak przyzna, że nie wykonał polecenia, jego brat wpadnie w furię. Marta, choć przebywa na urlopie macierzyńskim, będzie śledziła program swojej stacji. Odkryje, że jako ekspert od biznesu ma wystąpić oszust od kryptowalut. Pojedzie do redakcji i ostrzeże Baliszewskiego, a szef wpadnie na pomysł, by to ona przeprowadziła wywiad z mężczyzną i go zdemaskowała.

„Na Wspólnej” odcinek 4279 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4279. odcinek „Na Wspólnej” TVN wyemituje w czwartek, 17 września 2026 roku, o godz. 20:15. Serial będzie można oglądać na antenie TVN. Tego dnia Ewelina znajdzie się w trudnej sytuacji, Tomek sprzeciwi się bratu, a Marta ruszy do redakcji.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Ich życie wypełniają rodzinne problemy, związki, praca i codzienne kłopoty. Bohaterowie muszą też mierzyć się z chorobami, zdradami, konfliktami i powrotami, które nieraz wywracają ich relacje do góry nogami. W serialu grają m.in.:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg