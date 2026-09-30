Na Wspólnej, odcinek 4288: Szok w programie Marty i Fabiana! Sprawca wypadku pojawi się w studiu - ZDJĘCIA

Marta i Fabian poruszą trudny temat w 4288. odcinku „Na Wspólnej”

W 4288. odcinku „Na Wspólnej” Marta i Fabian będą rozmawiać w swoim programie z matką chłopca, którego życie zmieniło się po potrąceniu przez samochód. W wyniku wypadku dziecko porusza się obecnie na wózku. Dla kobiety będzie to trudny temat, jednak zdecyduje się opowiedzieć o swojej sytuacji w programie. Nie będzie jeszcze wiedziała, że Fabian przygotował dla niej zaskakującą i bardzo kontrowersyjną niespodziankę.

W 4288. odcinku „Na Wspólnej” Fabian zaprosi sprawcę wypadku do studia

W pewnym momencie programu Fabian zaprosi do studia mężczyznę odpowiedzialnego za potrącenie chłopca. Jego pojawienie się całkowicie zmieni atmosferę rozmowy. Matka niepełnosprawnego dziecka nie będzie chciała od niego żadnych przeprosin. Marta również nie zaakceptuje pomysłu kolegi. Leśniewska poczuje się zbulwersowana jego zachowaniem. Fabian postawi ją tym samym w bardzo niezręcznej sytuacji podczas wspólnie prowadzonego programu.

Marta nie zgodzi się z decyzją Fabiana w 4288. odcinku „Na Wspólnej”

Zachowanie Fabiana będzie dla Marty szczególnie trudne, ponieważ mężczyzna podejmie decyzję bez oglądania się na emocje zaproszonej do studia kobiety. Dla matki potrąconego chłopca spotkanie ze sprawcą wypadku nie będzie okazją do pojednania ani przyjęcia przeprosin. Marta jasno pokaże, że nie podoba jej się zagrywka kolegi.

W 4289. odcinku "Na Wspólnej" Baliszewski będzie zachwycony posunięciem Krawca i pozytywnie zaskoczony skokiem oglądalności programu. To sprawi, że Fabian do kolejnego odcinka będzie chciał zaprosić kolejnego kontrowersyjnego gościa. Marta po raz kolejny będzie musiała zdecydowanie wyrazić swoje zdanie i sprzeciwić się koledze z pracy, a także szefowi.

„Na Wspólnej” – data i godzina emisji 4288. odcinka

„Na Wspólnej” to jeden z najdłużej emitowanych polskich seriali, który widzowie mogą oglądać od poniedziałku do czwartku na antenie TVN. Odcinek 4288. serialu „Na Wspólnej” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 5 października 2026 roku o godzinie 20:15 w TVN. Epizod będzie można obejrzeć również online w serwisie streamingowym Player.

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