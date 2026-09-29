Na Wspólnej, odcinek 4285: Ewelina chciała zabić Grega? Na przesłuchaniu Kalskiej wyjdą na jaw mroczne szczegóły - ZDJĘCIA

Ewelina w 4285 odcinku "Na Wspólnej" opowie o koszmarze z Gregiem!

W 4285 odcinku "Na Wspólnej" Weronika będzie przy Ewelinie podczas kolejnego przesłuchania. Tadeusiak zacznie wypytywać Kalską o jej życie z mężem i o wydarzenia, które doprowadziły do krwawego finału w ich domu. To, co kobieta opowie policjantowi, będzie naprawdę wstrząsające.

Już wcześniej Roztocka dowie się, że Greg miał znęcać się nad żoną fizycznie i psychicznie, kontrolować jej pieniądze oraz ograniczać jej niezależność. Weronika nie będzie miała większych wątpliwości, po czyjej stronie stoi. Wcześniej widziała przecież pobitą, roztrzęsioną Ewelinę i próbowała wyrwać ją spod wpływu męża. Kalska relacjonowała również, że podczas ostatniej awantury Greg miał pobić ją do krwi, a później próbować utopić w wannie. Właśnie po tych wydarzeniach mężczyzna został ugodzony nożem i w ciężkim stanie trafił do szpitala.

Dla Roztockiej w 4285 odcinku "Na Wspólnej" całość będzie więc wyglądała jak dramatyczny finał wieloletniej przemocy. Ewelina miała znaleźć się w sytuacji zagrożenia i desperacko walczyć o siebie. Weronika będzie chciała, żeby policja również spojrzała na sprawę właśnie przez ten pryzmat, a nie traktowała Kalskiej jak zimnej, wyrachowanej napastniczki.

Tadeusiak w 4285 odcinku "Na Wspólnej" nie będzie jednak mógł poprzestać na samej relacji Eweliny. Jako policjant zacznie analizować także ślady i szczegóły znalezione po ataku. I wtedy padnie pytanie, które natychmiast zmieni atmosferę przesłuchania.

- Skąd pani wzięła nóż? - zacznie dociekać Tadeusiak.

- Nie wiem, jakim cudem udało mi się wyjść z tej wanny... Nóż leżał na pralce. Wzięłam go z tej prali - wyjaśni Ewelina.

Jeden szczegół pogrąży Ewelinę na przesłuchaniu w 4285 odcinku "Na Wspólnej"

W 4285 odcinku "Na Wspólnej" Robert zapyta Ewelinę, dlaczego nóż, którym ugodzono Grega, został pozbawiony wszystkich śladów. Broń będzie dokładnie wytarta. Dla Tadeusiaka będzie to szczegół, którego nie można po prostu zignorować. Jeśli atak wydarzył się spontanicznie w chwili walki o życie, skąd późniejsze działanie mogące wyglądać jak próba usunięcia dowodów?

- Dlaczego wytarła pani odciski palców?

- Chwileczkę... Skąd takie wnioski? - Weronika będzie kompletnie zaskoczona tym pytaniem.

Do tej pory będzie przekonana, że najważniejsze jest pokazanie przemocy, której doświadczała Ewelina. Informacja o wytartym nożu sprawi jednak, że również ona zacznie rozumieć, jak niebezpiecznie może wyglądać sytuacja jej klientki.

- Analiza laboratorium - odpowie Tadeusiak.

Roztocka w 4285 odcinku "Na Wspólnej" gwałtownie przerwie przesłuchanie. Nie spodoba jej się kierunek, w którym Robert zacznie prowadzić rozmowę. Wściekła zapyta Tadeusiaka, czy przypadkiem nie stanął po stronie oprawcy. Dla Weroniki Greg pozostanie przecież człowiekiem, który przez długi czas terroryzował własną żonę, a teraz śledztwo zacznie skupiać się na tym, czy to Ewelina nie planowała go zabić.

Kiedy 4285 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4285 "Na Wspólnej" będzie miał premierę we wtorek, 29 września 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.

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