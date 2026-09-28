W poprzednim odcinku Weronika odwiedziła Ewelinę w szpitalu psychiatrycznym. Kalska była roztrzęsiona, gdy dowiedziała się, że Jagoda przyznała się do ataku na ojca. Uparła się, że weźmie winę na siebie. Roztocka pojechała później do Grega i stanowczo oznajmiła mu, że nie pozwoli dalej krzywdzić Eweliny ani Jagody. Tymczasem Jagoda ruszyła na komisariat, zdecydowana oficjalnie przyznać, że to ona dźgnęła ojca. W kancelarii Agnieszki zjawił się wściekły Żaba. Odkrył, że Olszewska doprowadziła do cofnięcia Tomkowi zgody na pracę poza ośrodkiem, więc zerwał z nią współpracę. Agnieszka wróciła do domu załamana i powiedziała Sebastianowi, że się poddaje. On jednak nie odpuścił i odbył z Tomkiem bardzo poważną rozmowę. Marta i Fabian zadebiutowali w telewizji, a Baliszewski pochwalił ich występ. Jednocześnie naciskał na Judytę, której kończył się kontrakt. Bradecka wyznała Marcie, że jej syn jest poważnie chory i nie może teraz stracić pracy. Co wydarzy się dalej?

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„Na Wspólnej” odcinek 4288 - streszczenie

Córka Kalskich razem z Weroniką odwiedzi matkę. Jagoda oświadczy, że przyzna się policji do zranienia ojca, którego broniła przed Eweliną. Matka spróbuje ją od tego odwieść, ale dziewczyna pozostanie nieugięta. Jagoda zjawi się na komendzie w towarzystwie Olszewskiej i Roztockiej. Jej poruszające zeznanie przyjmie Tadeusiak, który nie będzie potrafił zrozumieć, dlaczego tak długo ukrywała prawdę. Marta i Fabian porozmawiają w swoim programie z matką chłopca poruszającego się na wózku po potrąceniu przez samochód. Ku zaskoczeniu zebranych Fabian zaprosi do studia sprawcę wypadku. Matka chłopca nie przyjmie jednak jego przeprosin, a Marta będzie oburzona posunięciem kolegi. Bogdan przywiezie córeczkę ze Szwajcarii, a Michalinka pomoże Włodkowi i Dorocie wybrać kolory do odnowienia baru. Dziewczynka będzie zachwycona ciepłym przyjęciem i oznajmi, że chce zamieszkać u taty. Uszczęśliwiony Berg postanowi przekonać Joannę do powrotu.

„Na Wspólnej” odcinek 4288 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

4288. odcinek „Na Wspólnej” TVN wyemituje 5 października 2026 roku o godzinie 20:15. Tego wieczoru widzowie poznają dalsze losy Jagody, Marty, Fabiana i Bogdana.

„Na Wspólnej” - opis serialu i obsada

„Na Wspólnej” to polski serial obyczajowy o mieszkańcach warszawskiej ulicy Wspólnej. Bohaterowie przeżywają rodzinne kryzysy, problemy w związkach i kłopoty w pracy. W ich życiu nie brakuje też konfliktów, chorób, zdrad oraz niespodziewanych powrotów. Losy kilku powiązanych rodzin zmieniają zarówno codzienne sprawy, jak i poważne dramaty. W serialu występują:

Mieczysław Hryniewicz jako Włodzimierz Zięba

Anna Guzik jako Żaneta Zięba-Szulc

Sylwia Gliwa jako Monika Cieślik

Waldemar Błaszczyk jako Damian Cieślik

Grażyna Wolszczak jako Barbara Brzozowska

Łukasz Konopka jako Krzysztof Smolny

Robert Kudelski jako Michał Brzozowski

Kazimierz Mazur jako Kamil Hoffer

Joanna Jabłczyńska jako Marta Leśniewska

Ewa Gawryluk jako Ewa Ostrowska

Jakub Wesołowski jako Igor Nowak

Lucyna Malec jako Danuta Zimińska

Grzegorz Gzyl jako Marek Zimiński

Renata Dancewicz jako Weronika Roztocka

Wojciech Brzeziński jako Bogdan Berg