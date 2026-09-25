Na Wspólnej, odcinek 4286: Milena półnaga w telewizji?! Bożydar wpadnie w szał - ZDJĘCIA

Milena w 4286 odcinku "Na Wspólnej" zostanie gwiazdą telewizji?! Baliszewski znajdzie sposób, żeby odciągnąć ją od restauracji

W 4286 odcinku "Na Wspólnej" Milena będzie już nakręcona perspektywą rozpoczęcia zupełnie nowej przygody. Wszystko zacznie się wcześniej, kiedy Kluskowa z coraz większym zaangażowaniem będzie wtrącała się w projekt restauracji na dachu Wspólnej. Bożydar sam wciągnął żonę do przedsięwzięcia, gdy po protestach mieszkańców zaproponował jej udział w przygotowaniu projektu nowej inwestycji. Problem w tym, że Milena szybko zacznie mieć własną wizję lokalu. Zamiast restauracji w stylu włoskim zaproponuje fit bistro z dietetycznym jedzeniem. Jej pomysły zainteresują Adriana, ale doprowadzą do wściekłości Ilonę Zdybicką (Anna Samusionek), która nie będzie miała zamiaru pozwalać Kluskowej przejmować kontroli nad wspólnym biznesem.

Baliszewski w 4286 odcinku "Na Wspólnej" znajdzie więc sposób, żeby zająć Milenę czymś zupełnie innym. Zaprosi ją do telewizji i zaproponuje udział w programie "Królowe miejskiej dżungli". Dla Kluskowej zabrzmi to jak spełnienie marzeń. Perspektywa kamer, popularności i zostania telewizyjną gwiazdą okaże się na tyle ekscytująca, że Milena szybko da się porwać nowemu pomysłowi.

Bożydar w 4286 odcinku "Na Wspólnej" dowie się, że Milena ma wystąpić półnaga! Natychmiast straci cierpliwość

W 4286 odcinku "Na Wspólnej" Bożydar dowie się w końcu, na co właściwie zgodziła się jego żona. Milena ma nie tylko pojawić się przed kamerami. W pewnym momencie programu będzie miała wystąpić półnaga! Wtedy cała radość Kluska z nowego zajęcia żony natychmiast zniknie. Reakcja Bożydara może być wyjątkowo gwałtowna również dlatego, że ich małżeństwo dopiero niedawno przechodziło bardzo poważny kryzys. Klusek odkrył wcześniejsze internetowe flirty żony i nawet zaczął rozważać rozwód. Milena musiała postawić go przed wyborem: albo w końcu jej wybaczy i spróbują odbudować związek, albo każde z nich pójdzie własną drogą. Wtedy sytuację dodatkowo podgrzewała Jolanta, która wykorzystała kompromitujące zdjęcia Mileny z aplikacji randkowej i doprowadziła do tego, że fotografie trafiły właśnie do Bożydara. Klusek poczuł się upokorzony, a zaufanie pomiędzy małżonkami zostało bardzo mocno nadszarpnięte.

Dlatego informacja, że teraz Milena chce pokazywać się półnaga w telewizji, w 4286 odcinku "Na Wspólnej" może uderzyć Bożydara w wyjątkowo czuły punkt. Dla Kluskowej będzie to zabawa i szansa na przeżycie czegoś nowego. Jej mąż zobaczy sprawę zupełnie inaczej.

Kiedy 4286 odcinek "Na Wspólnej" w TVN?

Odcinek 4286 "Na Wspólnej" będzie miał premierę w środę, 30 września 2026 roku o godzinie 20:15 na antenie TVN.